Generaldirektøren for World Health Organization og regional-direktøren for det østlige Middelhavet har vært på besøk i Beirut. De beklager det faktum at 40 % av legene i Libanon og 30 % av registrerte sykepleiere har emigrert fra landet i løpet av noen få uker.

Tedros Adhanom Ghebreyesus og Ahmed Al-Mandhari peker på at ansvaret for «hjerneflukten» er en utenlandsk stat. De forplikter seg nå til å hjelpe Libanon så godt de kan til å komme over denne krisen, som kommer i tillegg til andre problemer.

Sykehus stenger, det ene etter det andre, på grunn av mangel på elektrisitet, mangel på medisiner, og mangel på personale.

Det er den franske ambassaden som har appellert til libanesiske omsorgsarbeidere. De har fristet dem med en rask prosedyre for å kunne komme til Frankrike og få arbeid der. President Emmanuel Macron har det nemlig travelt med å erstatte franske omsorgsarbeidere - de som han har kastet ut av arbeidet fordi de nekter å ta Covid-19-vaksiner.

I fjor roste Frankrike sine omsorgsarbeiderne. Han kalte dem «frontlinje-kjempere» i «krigen mot Covid-19». Men i dag er de blitt kastet ut, uten betenkeligheter.

Omsorgsarbeidere som forlot Libanon under borgerkrigen på 1980-tallet har aldri kommet tilbake. Landet har derfor ikke noe fungerende helsesystem. Og det vil ta mange år før de får et.