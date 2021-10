Os Estados Unidos retiraram-se unilateralmente de vários tratados de limitação de armas nucleares assinados com a Rússia. Foi um erro grosseiro.

O Financial Times publicou um artigo afirmando que em Agosto a China tinha testado uma arma hipersónica similar ao míssil hipersónico russo Avangard [1].

O planador espacial terá sido colocado em órbita à volta da Terra com um foguete portador Longa Marcha. Em seguida ele travou (freou-br) para reentrar na atmosfera e efectuar manobras correctivas a fim de atingir o alvo situado no polígono de tiro.

O planador espacial chinês pode atingir um alvo situado em qualquer sítio do globo, seja ele qual for. Devido à sua elevada velocidade, o tempo de reacção quando ele se encontra ao alcance das armas de defesa AA é muitíssimo curto e a probabilidade que seja interceptado é próxima de zero.

O escudo de anti-mísseis norte-americano é incapaz de fazer face a mísseis hipersónicos que modificam seus parâmetros de trajectória, quer dizer que manobram. Além de estarem completamente desarmados face a estes mísseis hipersónicos, os Estados Unidos não dispõem ainda de tais armas.

No caso de Norte-Americanos e Russos, regra geral, os 3 ou 4 primeiros ensaios de novas armas complexas dão falhanços. Os Chineses foram bem sucedidos logo à primeira.

Neste momento, muitas questões se poderão levantar, nomeadamente esta: há alguma relação entre a visita da Sra. Nuland a Moscovo (Moscou-br) e o teste chinês?