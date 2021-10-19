ABD, Rusya ile imzaladığı nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin birçok anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Bu büyük bir hataydı.

Financial Times, Ağustos ayında Çin’in, Rusya’nın Avangard hipersonik füzesine benzer bir hipersonik silahı denediğini iddia eden bir makale yayınladı [1].

Uzay planörü, bir Long March roketi ile Dünya’nın çevresinde yörüngeye yerleştirildi. Ardından atmosfere yeniden girmek için frene bastı ve menzildeki hedefi vurmak için düzeltici manevralar yaptı.

Çin uzay planörü dünyanın herhangi bir yerindeki bir hedefi vurabilir. Yüksek hızı nedeniyle, uçaksavar savunma silahlarının menzili içindeyken tepki süresi çok kısadır ve önlenme olasılığı sıfıra yakındır.

ABD füze kalkanı, yörünge parametrelerini değiştiren, yani manevra yapan hipersonik füzelerle başa çıkmaktan acizdir. ABD’nin bu hipersonik füzeler karşısında tamamen çaresiz olmasının yanı sıra henüz bu tür silahlara sahip değildir.

Amerikalılar ve Ruslar için, kural olarak, karmaşık yeni silahlara yönelik ilk 3 veya 4 deneme başarısız olur. Çinliler ilk denemede testlerini başarıyla geçtiler.

Bu aşamada şu soru da dahil olmak üzere birçok soru ortaya çıkabilir: Bayan Nuland’ın Moskova ziyareti ile Çinlilerin denemesi arasında bir bağlantı var mı?