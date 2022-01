O Presidente Kassym-Jomart Tokayev designou um novo Primeiro-Ministro e um novo governo. Onze ministros em vinte mantêm as suas funções. Nove são novos.

A surpresa veio da ascensão do antigo Vice-Ministro da Informação ao cargo pleno de Ministro. O pró-turco Askar Umarov (foto) é conhecido pelas suas declarações anti-russas, a quem qualificava de « alcoólatras » e de « colonizadores ».

A imprensa russa está indignada com esta nomeação após a missão da OTSC para salvar o Cazaquistão. Yevgueny Primakov Jr. ( o neto do antigo Primeiro-Ministro e atual Director da Agência Federal para a Comunidade de Estados Independentes, para Compatriotas vivendo no Exterior e para a Cooperação Humanitária Internacional « Rossotrudnichestvo »), declarou de imediato que não trabalharia com um « lixo russófobo ».