President Kassym-Jomart Takajev heeft een nieuwe eerste minister en een nieuwe regering benoemd. Elf van de twintig ministers blijven in functie. Negen zijn nieuw.

De verrassing was de benoeming van de voormalige onderminister van Informatie tot volwaardig minister. De pro-Turkse Askar Umarov (foto) staat bekend om zijn anti-Russische uitspraken, die hij bestempelde als "alcoholisten" en "kolonisatoren".

De Russische pers is verontwaardigd over deze benoeming na de CSTO-missie om Kazachstan te redden. Jevgeni Primakov Jr. (de kleinzoon van de voormalige eerste minister en huidig directeur van het Federaal Agentschap voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, in het buitenland levende landgenoten en internationale humanitaire samenwerking "Rossotrudnichestvo"), verklaarde onmiddellijk dat hij niet zou samenwerken met een "Russofobe vuilak".