Det har nå blitt standard praksis at De Forente Stater svindler sine fiender.

Du husker ved krigen i Irak i 2003. Da forsvant reservene i nasjonalbanken, uten spor.

Washington anklaget den beseirede presidenten Saddam Hussein for å ha røvet sin egen bank. Men de fant aldri noe bytte.

Så fulgte plyndringen av den libyske sentralbanken i 2011. 150 milliarder dollar forsvant. Det blir kalt århundrets ran.

Mer nylig så har midlene til den venezuelanske sentralbanken blitt frosset i utlandet, inkludert gullreservene landet hadde deponert i Bank of England. De ble i stedet gjort tilgjengelige for en CIA-agent, den selvproklamerte presidenten Juan Guaido.

I lys av dagens hendelser vil det kan bli helt naturlig at Denis Kudin, nr. 2 over Ukrainas egne verdier, og dessuten visefinansminister, forlanger at russiske eiendeler i Vesten blir «frosset», og at de må bli levert over til Kiev.