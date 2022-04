O governo de Volodomyr Zelensky condena a abertura de um gabinete da Cruz Vermelha Internacional em Rostov-do-Don (Rússia). Ele deverá ocupar-se dos refugiados ucranianos que vão para a Rússia.

Ora, o governo ucraniano já recusou qualquer corredor humanitário para a Rússia. Ele ameaça qualquer verdadeiro ucraniano que fuja para a Rússia com processo por traição. Já na semana passada fechou o corredor humanitário de Mariupol, preferindo ver a sua população feita refém com os banderistas («neo-nazis» segundo a terminologia do Kremlin).

O governo Zelensky, tal como os banderistas, distingue os Ucranianos “verdadeiros” de origem germânica ou escandinava, dos falsos Ucranianos de origem eslava.

A Cruz Vermelha Internacional desmentiu ter participado na « evacuação forçada da população ucraniana para a Rússia ».