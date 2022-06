Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a décidé de démettre le chef de ses services secrets (SBU), Ivan Bakanov. L’annonce de cette décision a été retardée car il ne parvient pas à désigner son successeur.

Bakanov est un ami d’enfance de Zelensky. Il est devenu son producteur lorsqu’il était saltimbanque, puis le chef du Service de sécurité d’Ukraine (SBU), lorsqu’il a été élu président.

Selon ses homologues occidentaux, il est gravement incompétent à cette place et s’est consacré à protéger les détournements de fonds de Zelensky et de son équipe, ce qui le rend particulièrement difficile à renvoyer. L’enquête des Pandora Papers avait montré qu’il jouait un rôle central dans les sociétés off shore qui ont permis à Volodymyr Zelensky de planquer à l’étranger l’argent qu’il a volé à son pays.