A União Europeia prepara-se para levantar as sanções Anti-Russas no corredor polaco de Suwalki a fim de autorizar o abastecimento do enclave russo de Kaliningrado.

Para ficar bem na foto, a UE exige que esta isenção não seja utilizada para exportar bens para outros destinos.

De todo o modo, o Corredor de Suwalki devia servir para aprovisionar Kaliningrado segundo os Tratados Internacionais.