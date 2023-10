Falando por ocasião da Semana russa da Energia, o Presidente Vladimir Putin lembrou que inicialmente, em 1948, a ONU decidiu criar um Estado binacional na Palestina. É este projecto, e não a declaração unilateral de independência israelita, que foi validado pelas Nações Unidas. É por isso que « é impossível resolver o problema sem a criação de um Estado palestiniano com Jerusalém como capital ».

O Presidente Putin manifestou-se surpreso com o anúncio norte-americano de envio do porta-aviões USS Gerald Ford e do seu grupo naval, o cruzador USS Normandy e os destróieres USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney e USS Roosevelt, para a costa de Gaza. «Eu não compreendo, por que é que os Estados Unidos levam um grupo naval para lá? O que é que vão para lá fazer ? ».

Por fim, declarou-se desagradavelmente surpreendido pela busca de um bode expiatório. « O Irão é acusado de todas as coisas graves, como sempre, sem provas », exclamou.

Esta tomada de posição não marca uma mudança na doutrina da Federação da Rússia, no entanto, até agora, Moscovo abstinha-se de a tornar explícita.