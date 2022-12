Le président Volodymyr Zelensky se rendra à la Maison-Blanche et au Congrès, le 21 décembre. Il doit présenter son plan de paix en 10 points dans la droite ligne du Kyiv Security Compact [1]. Il s’agit d’un texte représentatif de la ligne dure face à la Russie, rédigé par l’ancien secrétaire général de l’Otan, Anders Fogh Rasmussen.

Ce voyage a été finalisé par le directeur de cabinet du président et ancien conseiller juridique de l’artiste Zelensky, Andrii Yermak.

La Russie a appliqué la résolution 2202 du Conseil de Sécurité des Nations unies en intervenant en Ukraine pour mettre fin la guerre civile et dénazifier le pays.

Le président Joe Biden devrait annoncer une aide supplémentaire de 1,85 milliard de dollars incluant la livraison du système anti-missile Patriot.

L’Ukraine et les États-Unis pourraient qualifier ensemble la Russie d’« État agresseur ».

Il s’agirait alors de la dernière étape juridique avant la déclaration de guerre des États-Unis contre la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé, quant à lui, le même jour, qu’il allait augmenter à 1,15 million le nombre d’hommes participant à l’intervention militaire. Son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a indiqué que l’arsenal militaire russe était au complet, prêt à fonctionner.

La bataille actuelle se joue avant tout au plan industriel. Les États membres de l’Otan n’ont plus d’armes en réserve et peinent à en produire, tandis que la Russie n’a pas encore atteint son point d’épuisement et investit considérablement dans ses usines d’armement.