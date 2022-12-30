Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека ,

ссылаясь также на Международный пакт о гражданских и политических пра-вах , Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию о правах ребенка и подтверждая, что эти документы по правам человека должны соблюдаться на оккупированной палестинской территории, включая Восточ-ный Иерусалим,

подтверждая свои соответствующие резолюции, включая резолюцию 75/98 от 10 декабря 2020 года, а также резолюции, принятые на ее десятой чрезвычайной спе-циальной сессии,

ссылаясь на соответствующие резолюции Совета по правам человека,

ссылаясь также на соответствующие резолюции Совета Безопасности и под-черкивая необходимость их осуществления,

рассмотрев доклад Специального комитета по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях и доклад Генерального секретаря о работе Специ-ального комитета ,

принимая к сведению доклад Специального докладчика Совета по правам чело-века по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года , а также другие соответствующие недавние доклады Сове-та по правам человека,

принимая к сведению также доклад независимой международной комиссии по расследованию, учрежденной резолюцией S-30/1 Совета по правам человека ,

подчеркивая необходимость привлечения к ответственности за все нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека, чтобы покончить с безнаказанностью, обеспечить правосудие, не допустить новых наруше-ний, защитить гражданское население и способствовать миру,

принимая к сведению недавний доклад Экономической и социальной комиссии для Западной Азии об экономических и социальных последствиях израильской окку-пации для условий жизни палестинского народа на оккупированной палестинской тер-ритории, включая Восточный Иерусалим, и арабского населения на оккупированных сирийских Голанах ,

выражая глубокое сожаление в связи с тем, что прошло 55 лет с начала изра-ильской оккупации, и подчеркивая настоятельную необходимость усилий, направлен-ных на то, чтобы обратить вспять негативные тенденции на местах и восстановить по-литические перспективы для продвижения и ускорения конструктивных переговоров, направленных на заключение мирного соглашения, которое навсегда положит конец израильской оккупации, начавшейся в 1967 году, урегулирует все без исключения ос-новные вопросы об окончательном статусе и приведет к принятию мирного, справед-ливого, прочного и всеобъемлющего решения вопроса о Палестине,

сознавая ответственность международного сообщества за поощрение прав чело-века и обеспечение уважения международного права и ссылаясь в этой связи на свою резолюцию 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года,

ссылаясь на консультативное заключение относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской территории, вынесенное 9 июля 2004 года Международным Судом , и ссылаясь также на соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи,

отмечая, в частности, ответ Суда, в том числе то, что строительство стены, сооружаемой Израилем, оккупирующей державой, на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него, и связанный с этим режим противоречат международному праву,

принимая во внимание свою резолюцию 67/19 от 29 ноября 2012 года,

отмечая присоединение Палестины к нескольким договорам по правам челове-ка и основным конвенциям по гуманитарному праву, а также другим международным договорам,

подтверждая принцип недопустимости приобретения территории силой,

подтверждая также применимость Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны к оккупированной па-лестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и другим арабским террито-риям, оккупируемым Израилем с 1967 года,

подтверждая далее обязательство государств — участников четвертой Женев-ской конвенции по статьям 146, 147 и 148 в отношении уголовных наказаний, серь-езных нарушений и ответственности Высоких Договаривающихся Сторон,

ссылаясь на заявление от 15 июля 1999 года и декларации от 5 декабря 2001 года и 17 декабря 2014 года , которые были приняты Конференцией Высоких Договаривающихся Сторон четвертой Женевской конвенции по вопросу о мерах обес-печения выполнения Конвенции на оккупированной палестинской территории, вклю-чая Восточный Иерусалим, и которые направлены на обеспечение соблюдения Кон-венции на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иеруса-лим,

подтверждая, что все государства имеют право и обязанность принимать, со-гласно международному праву и международному гуманитарному праву, меры по борьбе со смертоносными актами насилия, направленными против их гражданского населения, в целях защиты жизни их граждан,

подчеркивая необходимость полного соблюдения израильско-палестинских со-глашений, достигнутых в контексте ближневосточного мирного процесса, включая договоренности, достигнутые в Шарм-эш-Шейхе, и осуществления представленной «четверкой» «дорожной карты» продвижения к постоянному урегулированию пале-стино-израильского конфликта в соответствии с принципом сосуществования двух гос-ударств ,

подчеркивая также необходимость полного осуществления принятых 15 ноября 2005 года Соглашения о передвижении и доступе и Согласованных прин-ципов работы контрольно-пропускного пункта Рафах, которые обеспечат свободу пе-редвижения гражданского населения Палестины в секторе Газа, а также при въезде и выезде из него,

будучи крайне обеспокоена напряженностью и насилием, которые в последнее время наблюдаются на всей оккупированной палестинской территории, включая Во-сточный Иерусалим, и затрагивают святыни Иерусалима, в том числе Харам-аш-Шариф, и выражая сожаление по поводу гибели ни в чем не повинных гражданских лиц,

подтверждая, что международное сообщество в лице Организации Объединен-ных Наций проявляет законный интерес к вопросу о городе Иерусалиме и к сохране-нию уникального духовного, религиозного и культурного характера этого города, как предусмотрено в соответствующих резолюциях Организации Объединенных Наций по данному вопросу,

подтверждая также обязанность соблюдать исторический статус-кво и ува-жать особую значимость святынь и большое значение города Иерусалима для всех трех монотеистических религий,

учитывая, что меры по обеспечению безопасности сами по себе не могут предотвратить обострение напряженности, нестабильности и насилия, и призывая в полной мере соблюдать международное право, включая гуманитарное право и право прав человека, в том числе обеспечивать защиту жизни гражданских лиц, а также укреплять безопасность человека, обеспечить деэскалацию обстановки, проявлять сдержанность, в частности воздерживаться от провокационных действий и заявлений, и создать стабильные условия, благоприятствующие построению мира,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися систематиче-скими нарушениями прав человека палестинского народа Израилем, оккупирующей державой, в том числе вследствие чрезмерного применения силы и проведения воен-ных операций, приводящих к гибели и ранениям палестинских гражданских лиц, включая детей, женщин и участников ненасильственных мирных демонстраций, а так-же журналистов, медицинских работников и гуманитарного персонала; произвольного заключения под стражу и задержания палестинцев, некоторые из которых находятся в заточении уже несколько десятилетий; применения коллективного наказания; закры-тия районов; конфискации земель; создания и расширения поселений; строительства на оккупированной палестинской территории стены, маршрут прокладки которой от-клоняется от линии перемирия 1949 года; уничтожения имущества и инфраструктуры; вынужденного перемещения гражданских лиц, включая попытки принудительного пе-реселения общин бедуинов; и всех других предпринимаемых им действий с целью изменить правовой статус, географический характер и демографический состав окку-пированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и требуя пре-кратить все такие незаконные действия,

будучи крайне обеспокоена продолжающимся беспрецедентно высокими темпа-ми разрушением Израилем, оккупирующей державой, в частности в оккупированном Восточном Иерусалиме и вокруг него, палестинских домов, а также сооружений, возведенных в качестве международной гуманитарной помощи, включая школы, в том числе в качестве коллективного наказания в нарушение международного гумани-тарного права, а также отменой разрешений на проживание и выселением палестин-ских жителей из города Иерусалима,

выражая сожаление в связи с продолжающимися негативными последствиями конфликтов в секторе Газа и вокруг него и большим числом жертв среди палестин-ских гражданских лиц в последнее время, в том числе среди детей, и любыми нару-шениями международного права и призывая в полной мере соблюдать международное гуманитарное право и право прав человека и принципы законности, избирательности, предосторожности и соразмерности,

будучи крайне обеспокоена катастрофической гуманитарной ситуацией и крити-ческими социально-экономическим положением и обстановкой в плане безопасности в секторе Газа, сложившимися в том числе в результате длительного закрытия районов и введения жестких экономических ограничений и ограничений на передвижение, ко-торые по существу представляют собой блокаду и ведут к обострению нищеты и чув-ства отчаяния среди палестинского гражданского населения, а также краткосрочными и долгосрочными пагубными последствиями этой ситуации, масштабными разрушени-ями и постоянно чинимыми Израилем, оккупирующей державой, препятствиями на пути процесса восстановления для положения в области прав человека,

с глубокой обеспокоенностью напоминая об опубликованном в августе 2012 года докладе страновой группы Организации Объединенных Наций под названи-ем “Gaza in 2020: a liveable place?” («Газа в 2020 году: место, пригодное для жиз-ни?»),

ссылаясь на заявление Председателя Совета Безопасности от 28 июля 2014 года ,

подчеркивая необходимость полного осуществления всеми сторонами резолю-ции 1860 (2009) Совета Безопасности от 8 января 2009 года и резолюции ES-10/18 Генеральной Ассамблеи от 16 января 2009 года,

подчеркивая также, что ситуация в секторе Газа не может так долго продол-жаться и что соглашение о долгосрочном прекращении огня должно привести к кар-динальному улучшению условий жизни палестинского народа в секторе Газа, в том числе за счет открытия на постоянной и регулярной основе пунктов пересечения гра-ницы, и обеспечить безопасность и благополучие гражданского населения с обеих сторон, и выражая сожаление по поводу отсутствия прогресса в этом направлении,

будучи крайне обеспокоена сообщениями о серьезных нарушениях прав челове-ка и грубых нарушениях международного гуманитарного права, совершенных в ходе неоднократных военных операций в секторе Газа , и вновь заявляя о необходимости принятия всеми сторонами дальнейших серьезных мер в связи с адресованными им рекомендациями по привлечению к ответственности и обеспечению правосудия,

подчеркивая необходимость обеспечения защиты правозащитников, которые за-нимаются вопросами поощрения прав человека на оккупированной палестинской тер-ритории, включая Восточный Иерусалим, для предоставления им возможности вы-полнять свою работу свободно и без боязни нападений и преследований,

выражая глубокую обеспокоенность в связи с израильской политикой закрытия районов и введения жестких ограничений, в том числе созданием сотен препятствий для передвижения, возведением контрольно-пропускных пунктов и введением про-пускного режима, что препятствует свободному перемещению людей и товаров, включая товары медицинского и гуманитарного назначения, и доступу к финансируе-мым донорами проектам по сотрудничеству в области развития и оказанию гуманитар-ной помощи и последующей деятельности в связи с ними на всей оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и наносит ущерб нераз-рывности территории, обусловливая нарушение прав человека палестинского народа и негативно влияя на его социально-экономическое положение и гуманитарную ситуа-цию, которые остаются критическими в секторе Газа, и усилиям, направленным на восстановление и развитие палестинской экономики, и призывая к полной отмене ограничений,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с тем, что тысячи палестинцев, в том числе множество детей и женщин, а также избранных представителей, по-прежнему находятся в израильских тюрьмах или центрах содержания под стражей в тяжелых условиях, включая антисанитарные условия содержания, одиночное заклю-чение, широкое применение практики административного задержания на чрезмерно длительное время без предъявления обвинения и соблюдения должных процессуаль-ных норм, отсутствие надлежащего медицинского обслуживания и широкое примене-ние практики неоказания медицинской помощи, в том числе больным заключенным, жизнь которых может оказаться под угрозой, и лишение права на свидание с род-ственниками, что создает угрозу благополучию заключенных, и выражая серьезную обеспокоенность также в связи с жестоким обращением и издевательствами, которым подвергаются какие бы то ни было палестинские заключенные, и всеми сообщениями об их пытках,

выражая глубокую обеспокоенность по поводу голодовок, объявленных пале-стинскими заключенными в знак протеста против суровых условий тюремного заклю-чения и содержания под стражей, создаваемых оккупирующей державой, принимая к сведению заключенные соглашения об условиях содержания в израильских тюрьмах и призывая к их полному и незамедлительному осуществлению,

ссылаясь на Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) и Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с ли-шением свободы (Бангкокские правила) , и призывая к соблюдению этих правил,

напоминая о том, что в соответствии с международным гуманитарным правом депортация гражданских лиц с оккупированных территорий запрещена,

выражая сожаление в связи с практикой невыдачи тел убитых и призывая пе-редать родственникам не выданные им тела убитых, как того требуют нормы между-народного гуманитарного права и права прав человека, для их достойного захороне-ния в соответствии с религиозными обрядами и традициями,

подчеркивая необходимость предотвращения всех актов насилия, преследова-ния, провокаций и подстрекательства со стороны экстремистски настроенных израиль-ских поселенцев и групп вооруженных поселенцев, прежде всего в отношении пале-стинских гражданских лиц, в том числе детей, и их имущества, включая дома, сель-скохозяйственные угодья и исторические и религиозные объекты, в том числе в ок-купированном Восточном Иерусалиме, и выражая сожаление по поводу нарушения прав человека палестинцев в этой связи, в частности по поводу актов насилия, веду-щих к смерти и увечьям среди гражданских лиц,

будучи убеждена в необходимости международного присутствия для наблюде-ния за ситуацией, содействия прекращению насилия и обеспечению защиты палестин-ского гражданского населения и оказания сторонам помощи в выполнении заключен-ных соглашений, в этой связи напоминая о важности мандата и положительном вкла-де Временного международного присутствия в Хевроне и выражая сожаление в связи с односторонним решением правительства Израиля не продлевать его мандат,

подчеркивая необходимость немедленного и полного прекращения всех актов насилия, включая военные нападения, разрушения и акты террора,

подчеркивая также, что защита гражданских лиц является одним из важней-ших компонентов в деле обеспечения мира и безопасности и что необходимо принять меры для того, чтобы гарантировать безопасность и защиту палестинского граждан-ского населения на всей оккупированной палестинской территории, в соответствии с положениями и обязательствами по международному гуманитарному праву,

подчеркивая далее необходимость уважать право на мирные собрания,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря о защите палестинского гражданского населения и содержащиеся в нем замечания относительно путей и средств обеспечения безопасности, защиты и благополучия палестинского граждан-ского населения, живущего в условиях израильской оккупации,

отмечая продолжающиеся усилия и ощутимый прогресс, достигнутый в пале-стинском секторе безопасности, и отмечая также продолжающееся сотрудничество, отвечающее интересам как палестинцев, так и израильтян, в частности в форме содей-ствия обеспечению безопасности и укреплению доверия,

настоятельно призывая стороны проявлять спокойствие и сдержанность и воз-держиваться от провокационных действий, подстрекательства и воинственной ритори-ки, особенно по деликатным вопросам религиозного и культурного характера, в том числе в Восточном Иерусалиме, и принять все возможные меры для ослабления напряженности и создания условий, способствующих успешному проведению внуша-ющих доверие мирных переговоров,

особо отмечая право всех людей в регионе на пользование правами человека, воплощенными в международных пактах о правах человека,

1. вновь заявляет, что все меры и действия, осуществляемые Израилем, ок-купирующей державой, на оккупированной палестинской территории, включая Во-сточный Иерусалим, в нарушение соответствующих положений Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и вопреки соответствующим резолюциям Совета Безопасности, являются незаконными и не имеют юридической силы, и требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, в пол-ной мере соблюдал положения четвертой Женевской конвенции 1949 года и немедлен-но прекратил все меры и действия, которые предпринимаются в нарушение этой кон-венции;

2. требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, отменил все меры, противоречащие международному праву, а также дискриминационные законодатель-ные акты, политику и действия на оккупированной палестинской территории, нару-шающие права человека палестинского народа, включая убийства и ранения граждан-ских лиц, произвольное задержание и заключение под стражу гражданских лиц, вы-нужденное перемещение гражданских лиц, в том числе попытки принудительного пе-реселения общин бедуинов, переселение его собственного населения на оккупирован-ную палестинскую территорию, включая Восточный Иерусалим, и уничтожение и конфискацию гражданского имущества, включая разрушение домов, в том числе в ка-честве коллективного наказания в нарушение международного гуманитарного права, прекратил любые попытки препятствовать предоставлению гуманитарной помощи и в полной мере соблюдал право прав человека и выполнял свои юридические обязанно-сти в этом отношении, в том числе согласно соответствующим резолюциям Организа-ции Объединенных Наций;

3. призывает срочно принять меры по обеспечению безопасности и защиты палестинского гражданского населения на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, согласно соответствующим положениям междуна-родного гуманитарного права и призывам Совета Безопасности, содержащимся в его резолюции 904 (1994) от 18 марта 1994 года;

4. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о защите палестин-ского гражданского населения, в частности содержащиеся в нем замечания, в том чис-ле о возможности расширения существующих механизмов защиты для предотвраще-ния и недопущения нарушений, и призывает и впредь прилагать в рамках правоза-щитных механизмов Организации Объединенных Наций усилия, касающиеся право-вой защиты и безопасности палестинского гражданского населения;

5. призывает Израиль в полной мере сотрудничать с соответствующими спе-циальными докладчиками и другими соответствующими механизмами Совета по пра-вам человека и оказывать содействие в проведении его расследований, в том числе содействовать доступу на оккупированную палестинскую территорию, включая Во-сточный Иерусалим, для наблюдения там за положением в области прав человека и представления отчетности согласно их соответствующим мандатам;

6. требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, полностью прекратил свою деятельность по созданию поселений и строительству стены и любые другие ме-ры, которые направлены на изменение характера, статуса и демографического состава оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него, и которые, среди прочего, имеют тяжелые и пагубные последствия для прав человека палестинского народа, включая его право на самоопределение, и для перспектив безотлагательного прекращения израильской оккупации, начавшейся в 1967 году, и достижения справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мирного урегулирования между палестинской и израильской сторонами, и призывает к обеспе-чению полного уважения и осуществления всех соответствующих резолюций Гене-ральной Ассамблеи и Совета Безопасности в этом отношении, в том числе резолю-ции 2334 (2016) Совета Безопасности от 23 декабря 2016 года;

7. призывает безотлагательно обратить внимание на тяжелую участь пале-стинских заключенных и содержащихся под стражей палестинцев в израильских тюрьмах, в том числе объявивших голодовку, и права, которыми они обладают со-гласно международному праву, призывает также обе стороны приложить усилия для освобождения следующей группы заключенных и лиц, находящихся под стражей, и призывает далее соблюдать Минимальные стандартные правила Организации Объеди-ненных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) и Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с ли-шением свободы (Бангкокские правила);

8. осуждает все акты насилия, включая все акты террора, провокаций, под-стрекательства и разрушений, особенно любое применение силы израильскими окку-пационными силами против палестинских гражданских лиц в нарушение международ-ного права, в частности в секторе Газа, в том числе против журналистов, медицин-ских работников и гуманитарного персонала, повлекшие за собой многочисленные че-ловеческие жертвы и увечья огромного числа людей, включая детей и женщин;

9. осуждает также все акты насилия со стороны боевиков и вооруженных групп, включая ракетные обстрелы израильских районов проживания гражданского населения, приводящие к гибели и увечьям людей;

10. повторяет свое требование о полном осуществлении резолюции 1860 (2009) Совета Безопасности;

11. требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, выполнил свои юриди-ческие обязанности по международному праву, как это предусматривается в консуль-тативном заключении, вынесенном 9 июля 2004 года Международным Судом, и как того требуют резолюции Генеральной Ассамблеи ES-10/15 от 20 июля 2004 года и ES-10/13 от 21 октября 2003 года, и чтобы он незамедлительно прекратил строитель-ство стены на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него, немедленно демонтировал находящиеся там сооружения, отменил или прекратил действие всех касающихся этого вопроса законодательных и подзаконных актов и возместил весь ущерб, причиненный строительством стены, ко-торое имеет серьезные последствия для прав человека и социально-экономических условий жизни палестинского народа;

12. вновь заявляет о необходимости уважения территориального единства, неразрывности и целостности всей оккупированной палестинской территории и гаран-тирования свободы перемещения людей и товаров в пределах палестинской террито-рии, включая въезд в Восточный Иерусалим и сектор Газа и выезд оттуда, передви-жение между Западным берегом и сектором Газа и двустороннее сообщение с внеш-ним миром;

13. призывает Израиль, оккупирующую державу, прекратить прибегать к длительному закрытию районов, экономическим ограничениям и ограничениям на пе-редвижение, в том числе ограничениям, равносильным блокаде сектора Газа, и в этой связи полностью осуществить принятые 15 ноября 2005 года Соглашение о передви-жении и доступе и Согласованные принципы работы контрольно-пропускного пунк-та Рафах, с тем чтобы обеспечить постоянное и регулярное перемещение людей и то-варов и ускорить удовлетворение давно назревших масштабных потребностей в вос-становлении и обеспечении экономического подъема в секторе Газа, отмечая при этом трехстороннее соглашение по этим вопросам, заключенное при посредничестве Орга-низации Объединенных Наций;

14. подчеркивает настоятельную необходимость принятия мер в связи с про-должающимся кризисом в области здравоохранения в секторе Газа, в том числе путем обеспечения надлежащей инфраструктуры, предоставления предметов медицинского назначения и медицинского оборудования, а также специалистов для решения пробле-мы растущего числа травм, требующих сложного лечения, в связи с протестами в секторе Газа;

15. настоятельно призывает государства-члены продолжать оказывать чрез-вычайную помощь палестинскому народу в целях смягчения финансового кризиса и облегчения тяжелого социально-экономического и гуманитарного положения, прежде всего в секторе Газа;

16. настоятельно призывает все государства и специализированные учре-ждения и организации системы Организации Объединенных Наций продолжать оказы-вать в неотложном порядке поддержку и помощь палестинскому народу в целях ско-рейшего осуществления его неотъемлемых прав человека, включая его право на са-моопределение, с учетом продолжающейся на протяжении более 55 лет израильской оккупации и непрекращающихся ущемления и нарушения прав человека палестинско-го народа;

17. особо отмечает необходимость сохранения и развития палестинских учреждений и инфраструктуры для предоставления жизненно важных государствен-ных услуг палестинскому гражданскому населению и поощрения прав человека, включая гражданские, политические, экономические, социальные и культурные пра-ва, и настоятельно призывает в этой связи выполнять подписанное 12 октября 2017 года в Каире соглашение , что станет важным шагом на пути к достижению па-лестинского единства и будет способствовать эффективному функционированию пале-стинского правительства, в том числе в секторе Газа, под руководством президента Махмуда Аббаса в соответствии с обязательствами, принятыми Организацией осво-бождения Палестины, и принципами, установленными «четверкой»;

18. постановляет в соответствии со статьей 96 Устава Организации Объеди-ненных Наций просить Международный Суд вынести консультативное заключение со-гласно статье 65 Статута Суда с учетом норм и принципов международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций, международное гуманитарное пра-во, международное право прав человека, соответствующие резолюции Совета Без-опасности, Генеральной Ассамблеи и Совета по правам человека и консультативное заключение Суда от 9 июля 2004 года, по следующим вопросам:

a) Каковы правовые последствия продолжающегося нарушения Израилем права палестинского народа на самоопределение, его длительной оккупации, заселе-ния и аннексии палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая меры, направленные на изменение демографического состава, характера и статуса Священно-го города Иерусалима, и принятия им соответствующего дискриминационного законо-дательства и мер?

b) Как политика и действия Израиля, о которых говорится в пункте 18 a) выше, влияют на правовой статус оккупации и каковы правовые последствия этого статуса для всех государств и Организации Объединенных Наций?

19. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят восьмой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции, касаю-щийся, в частности, применимости четвертой Женевской конвенции к оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и другим оккупирован-ным арабским территориям.