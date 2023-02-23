إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تشير أيضا إلى التزام جميع الدول بموجب المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة بأن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة وبأن تفض منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية،

وإذ تؤكد مجددا أنه لا يجوز الاعتراف بشرعية الاستيلاء على الأراضي الناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها،

وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة المعتمدة في دورتها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة وقرارها 68/262 المؤرخ 27 آذار/مارس 2014،

وإذ تؤكد، بعد مرور عام على الغزو الشامل لأوكرانيا، أن تحقيق سلام شامل وعادل ودائم سيشكل مساهمة كبيرة في تعزيز السلام والأمن الدوليين،

وإذ تشير إلى الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية المؤرخ 16 آذار/مارس 2022( )،

وإذ تعرب عن استيائها من العواقب الوخيمة على حقوق الإنسان والوضع الإنساني الناجمة عن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات المستمرة على الهياكل الأساسية الحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا التي تترتب عليها عواقب مدمرة على المدنيين، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وعدد المشردين داخليا واللاجئين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في حق الأطفال،

وإذ تلاحظ مع بالغ القلق الأثر السلبي للحرب على الأمن الغذائي العالمي، والطاقة، والأمن والسلامة النوويين، والبيئة،

1 - تشدد على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بما يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛

2 - ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام والدول الأعضاء لتعزيز سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتفق مع الميثاق، بما في ذلك مبدآ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتعرب عن دعمها القوي لتلك الجهود؛

3 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن تضاعف الدعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتفق مع الميثاق؛

4 - تعيد تأكيد التزامها بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، التي تمتد إلى مياهها الإقليمية؛

5 - تكرر مطالبتها الاتحاد الروسي بأن يسحب فورا وبشكل كامل ودون أي شرط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا، وتدعو إلى وقف الأعمال العدائية؛

6 - تطالب بأن تكون معاملة طرفي النزاع المسلح لجميع أسرى الحرب متفقة مع أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949( ) والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949( )، وتدعو إلى التبادل الكامل لأسرى الحرب، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية، وإعادة جميع المعتقلين والمدنيين الذين نُقلوا ورُحلوا قسرا، بمن فيهم الأطفال؛

7 - تدعو طرفي النزاع المسلح إلى التقيد التام بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني بالحرص الدائم على تفادي السكان المدنيين والأعيان المدنية، وكفالة وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق إلى المحتاجين، والامتناع عن مهاجمة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الفائدة؛

8 - تدعو أيضا إلى الوقف الفوري للهجمات على الهياكل الأساسية الحيوية لأوكرانيا وأي هجمات متعمدة على الأعيان المدنية، بما في ذلك الأعيان التي هي مساكن ومدارس ومستشفيات؛

9 - تشدد على ضرورة كفالة المساءلة عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة على أراضي أوكرانيا من خلال تحقيقات ومحاكمات تكون مناسبة وعادلة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي، وكفالة إنصاف جميع الضحايا ومنع وقوع جرائم في المستقبل؛

10 - تحث جميع الدول الأعضاء على التعاون بروح من التضامن لمعالجة الآثار العالمية للحرب على الأمن الغذائي، والطاقة، والتمويل، والبيئة، والأمن والسلامة النوويين، وتشدد على أن الترتيبات لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا ينبغي أن تأخذ هذه العوامل في الاعتبار، وتهيب بالدول الأعضاء أن تدعم الأمين العام في جهوده الرامية إلى معالجة هذه الآثار؛

11 - تقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة مؤقتا، والإذن لرئيس الجمعية العامة باستئناف عقد جلساتها بناء على طلب من الدول الأعضاء.