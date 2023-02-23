Генеральная Ассамблея,

напоминая о целях и принципах, провозглашенных в Уставе Организации Объ-единенных Наций,

напоминая также об обязанности всех государств в соответствии со статьей 2 Устава Организации Объединенных Наций воздерживаться в их международных от-ношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкос-новенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций, и разрешать свои международные споры мирными средствами,

подтверждая, что никакие территориальные приобретения, являющиеся ре-зультатом угрозы силой или ее применения, не должны признаваться законными,

ссылаясь на свои соответствующие резолюции, принятые на ее одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии, и резолюцию 68/262 от 27 марта 2014 года,

подчеркивая, спустя год после начала полномасштабного вторжения в Украину, что достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира явилось бы значи-тельным вкладом в укрепление международного мира и безопасности,

ссылаясь на постановление Международного Суда от 16 марта 2022 года ,

выражая сожаление по поводу тяжелейшей ситуации с правами человека и гу-манитарной ситуации, сложившихся в результате агрессии Российской Федерации про-тив Украины, включая продолжающиеся нападения на объекты критически важной инфраструктуры по всей территории Украины с разрушительными последствиями для гражданского населения, и выражая глубокую тревогу по поводу большого числа жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей, числа внутренне пе-ремещенных лиц и беженцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, а также по по-воду нарушений и злоупотреблений, совершенных в отношении детей,

с глубоким беспокойством отмечая негативное воздействие этой войны на про-довольственную безопасность, энергетическую безопасность, физическую и техниче-скую ядерную безопасность, а также на состояние окружающей среды,

1. подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Орга-низации Объединенных Наций;

2. с удовлетворением отмечает и решительно поддерживает усилия Гене-рального секретаря и государств-членов по содействию установлению всеобъемлюще-го, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом, включая принципы суверенного равенства и территориальной целостности государств;

3. призывает государства-члены и международные организации удвоить под-держку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом;

4. подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, един-ству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признан-ных границ, включая ее территориальные воды;

5. вновь заявляет свое требование, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украи-ны в ее международно признанных границах, и призывает к прекращению боевых действий;

6. требует, чтобы обращение сторон в вооруженном конфликте со всеми во-еннопленными отвечало положениям Женевской конвенции об обращении с военно-пленными от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским кон-венциям 1949 года , и призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных лиц и возвращению всех интернированных и насиль-ственно перемещенных и депортированных гражданских лиц, включая детей;

7. призывает к полному соблюдению сторонами в вооруженном конфликте своих обязательств по международному гуманитарному праву постоянно проявлять заботу о том, чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты, обеспе-чивать безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся в по-мощи и воздерживаться от того, чтобы подвергались нападениям, уничтожались, пе-ремещались или приводились в негодность объекты, которые обязательны для вы-живания гражданского населения;

8. призывает также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на граждан-ские объекты, включая жилые дома, школы и больницы;

9. особо отмечает необходимость обеспечить привлечение к ответственно-сти за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимо-го расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне и обеспечить восстановление справедливости для всех жертв и предотвращение будущих преступлений;

10. настоятельно призывает все государства-члены сотрудничать в духе со-лидарности в целях преодоления глобальных последствий войны для продоволь-ственной безопасности, энергетики, финансов, окружающей среды, а также для физи-ческой и технической ядерной безопасности, подчеркивает, что меры по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине должны учитывать эти факторы, и призывает государства-члены поддерживать Генерального секретаря в его усилиях по преодолению этих последствий;

11. постановляет прервать работу одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи и уполномочить Председателя Генеральной Ассам-блеи возобновить ее заседания по требованию государств-членов.