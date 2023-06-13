كُتب هذا المقال في العاشر من حزيران. في ذلك الوقت، كانت المعلومات الوحيدة المتوفّرة صادرة عن روسيا وهيئات أركان الحلفاء. أمّا أوكرانيا، فقد قرّرت التعتيم بشكلٍ كاملٍ على هجومها المضاد. كان يجب علينا بذلك أن ننتظر قبل نشر هذا النص، ولكّننا رأينا أنه لو تمكّنت اوكرانيا من خرق أول خطّ دفاع روسيا، حتى دون أن التّمكّن من الإندفاع في الخرق، لكانت أعلنت عن الأمر. بذلك ننشر هذا التحليل.

خلال ٦ ايام، من ٤ إلى ١٠ حزيران ٢٠٢٣، شنّ الجيش الأوكراني هجومه المُضاد وتلقّى هزيمةً ساحقة.

في الصيف الماضي، بنت القوات الروسية خَطّي دفاع في الجزء المُحرّر من نوفوروسيا وفي الدونباس، بشكلٍ يمنع مرور جميع أنواع المدرّعات.

إختار الأوكرانيون ١٢ نقطة هجوم في سبيل استرجاع الأراضي “المُحتلّة من قِبل العدو”. لم تتمكّن مدرّعاتهم من اجتياز خطّ الدفاع الروسي الأول، بل تراكمت أمامه، حيث دمّرتها المدفعية الروسية والمسيّرات الإنتحارية واحدةً تلو الأخرى.

في الوقت ذاته، إستهدف الجيش الروسي ودمّر بواسطة الصواريخ مراكز القيادة ومخازن الأسلحة في الداخل الأوكراني.

دُمّرت الدفاعات الجوية الأوكرانية باستخدام صواريخ فرط صوتية فور تمركزها. في غياب هذه الدفاعات، لم يستطع الأوكرانيون أن يُنجزوا المناورات التي خطّط الناتو لها.

لم تستعن روسيا بأيٍّ من أسلحتها الجديدة، باستثناء الصواريخ الفرط صوتية و منظومة التشويش على عناصر تحكّم الأسلحة الأوكرانية.

تحوّلت الحدود إلى مقبرة جماعية طويلة للرجال وللمدرّعات. أمّا المطارات، فها هي ممتلئة ببقايا المقاتلات المُحترقة.

تتقاذف هيئات الأركان الأمريكية، الأطلسية، والأوكرانية، مسؤولية هذه الكارثة التاريخية. قُتِل مئات الآلاف من البشر وهُدِر ٥٠٠ مليار دولار من أجل لا شيء. أمّا الجيوش الغربية، التي كانت تُرعب العالم في تسعينيّات القرن الماضي، فلم تعد لها قيمة أمام ترسانة روسيا اليوم.

لقد تغيّرت موازين القوى.

من الآن، تفرض خلاصتان نفسَيهما:

لا يجب الخلط بين الجيش الأوكراني و”القوميّين الشموليّين”

إذا كان لم يعد هنالك جيش أوكراني قادر على خوض الحروب ذات الوتيرة العالية، فإنّ قوات “القوميين الشموليّين” (الملقّبين أحياناً “بنديريّين” أو “أوكرو-نازيّين”) لا تزال هنا. لكنّ هذه القوّات ليست مدرّبة إلّا على خوض الحروب ذات الوتيرة المُنخفضة. قاتل قادتها خلال أواخر التسعينيات في الشيشان، لصالح وكالة الإستخبارات المركزية وأجهزة الناتو السّرّية، وأحياناً في سوريا في الأعوام الثلاثة الأخيرة. إختصاص هذه القوات هو الإغتيالات، التخريب، والمجازر بحقّ المدنيّين، ولا شيء أكثر من ذلك.

تمكّنت هذه القوات من،

– تخريب أنبوب نورد ستريم الروسي-الألماني-الفرنسي-الهولّندي لإغراق ألمانيا، ومن بعدها الإتحاد الأوروبي، في الركود الإقتصادي، بتاريخ ٢٦ أيلول ٢٠٢٢.

– تخريب جسر مضيق كيرتش (“جسر القرم”) بتاريخ ٨ تشرين الأول ٢٠٢٢.

– مهاجمة الكرملين بواسطة المسيّرات، بتاريخ ٣ أيار ٢٠٢٣.

– مهاجمة سفينة الإستخبارات إيفان كورس، التي كانت تدافع عن أنبوب غاز توركيش ستريم في البحر الأسود، بتاريخ ٢٦ أيار ٢٠٢٣.

– تخريب سدّ نوفا كاخوفكا، بتاريخ ٦ حزيران ٢٠٢٣.

– تخريب أنبوب الأمّونيا تاليوتي-أوديسّأ من أجل تدمير صناعة الاسمدة المعدنية الروسية، بتاريخ ٧ حزيران ٢٠٢٣.

تماماً مثلما كانت الحال عليه خلال الحربين العالميّتين والحرب الباردة، أظهرت قوات القوميّين الشموليّين قدراتها الإرهابية، لكنّها لم تلعب أيّ دورٍ حاسمٍ على أرض المعركة.

أكثر من أي وقتٍ مضى، يجب التمييز بين الأوكرانيين، العسكريين، الّذين ظنّوا أنهم يحمون شعبهم، و”القوميين الشموليين” [1] ، الّذين لا يكترثون لأبناء وطنهم على الإطلاق، ويبحثون منذ قرنٍ من الزمان عن إبادة الروس وثقافتهم.

أوكرانيا كما نعرفها ماتت

حتّى اليوم، كانت أوكرانيا قبل كلّ شيء قوّةً في دعاية. تمكّنت كييف من حمل الكثيرين على الإعتقاد بأن انقلاب ٢٠١٤ الذي أطاح برئيسٍ منتخب ديموقراطياً لصالح قوميّين شموليّين كان ثورة حقيقية. كذلك، تمكّنت كييف من حمل الكثيرين على نسيان كيف قامت بقمع مواطنيها في الدونباس، مانعةً عنهم الخدمات العامة، المعاشات عن الموظّفين، والتعويضات عن المُسنّين، وصولاً إلى قصف مدنهم. أخيراً، تمكّنت كييف من قلب الوقائع رأساً على عقب، مُقنعةً الغربيين بأن أوكرانيا هي دولة ذات طيفٍ واحد وأنّ فيها شعب واحد فقط يتشارك تاريخاً واحداً.

مثل معظم الحروب، يوجد في أوكرانيا عنصر “حرب أهلية” [2]. اليوم، يمكن لكلّ فردٍ أن يرى بأنّه وخلافاً لِما زُعِم، كان التحليل الذي نشره فلاديمير بوتين حقيقةً واقعية، وليس إعادة كتابة للتاريخ. شعب الدونباس روسيٌ بشكلٍ عميق، شعب نوفوروسيا (بما يشمل القرم) يحمل ثقافةً روسيةً، لكنه ينحدر من تاريخٍ مختلف (لأنه لم يعرف الإسترقاق يوماً). لم تكن اوكرانية دولة مستقلّة في أيّة فترة تاريخية، باستثناء ما مجموعه حوالي عقد من الزمن خلال فترتَي ١٩١٧-١٩٢٢ و ١٩٤١-١٩٤٥، بالإضافة إلى ثلاثة عقود أخرى، منذ ١٩٩١.

خلال هذه التجارب الثلاث، لم تتوقّف كييف عن محاولة تطهير شعبها وارتكاب المجازر بحقّ مواطنيها في كلّ مرّةٍ وصل فيها القوميون الشموليون إلى السلطة (١٩١٧-١٩٢٢ مع سيمون بيتليورا، ١٩٤١-١٩٤٥ مع ستيبان بنديرا، و٢٠١٤-٢٠٢٢ مع بيترو بوروشينكو وفولوديمير زلنسكي). خلال قرنٍ من الزمان، إرتفعت حصيلة “القوميّين الشموليّين” - هكذا يسمّون أنفسهم- إلى أكثر من ٣ مليون شخص من مواطنيهم.

خلال الحرب العالمية الأولى، كان سكّان نوفوروسيا قد انتفضوا خلف الأناركي نيستور ماخنو؛ خلال الحرب العالمية الثانية، إنتفض سكّان الدونباس ونوفوروسيا بصفتهم سوفيات؛ هذه المرّة، يحارب سكّان نوفوروسيا والدونباس ضد “قوميّي” كييف “الشّموليّين” إلى جانب القوات الروسية.

الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه المجازر هي فصل “القوميين الشموليين” عن السّكّان ذوي الثقافة الروسية المُراد قتلهم من قِبل [3]. نظراً لكون الناتو قد نظّم انقلاب ٢٠١٤ ووضع القوميّين الشموليين في السُّلطة، لا يوجد حلٌّ سوى تكريس انقسام البلاد الحالي وترك القوميين الشموليين في السّلطة في كييف، ليكون على الأوكرانيين، والأوكرانيين فقط، عاتق الإطاحة بهم.

هذا ما قامت به العمليات العسكرية الراهنة: إختارت المناطق المُحرّرة من قِبل الروس بواسطة الإستفتاء أن تنضمّ إلى روسيا الإتحادية. يبقى أنّ التقدم الروسي في العام السابق عُلّق من قِبل الرئيس فلاديمير بوتين ضمن إطار المفاوضات مع كييف في بيلاروس، ثمّ في تركيا. ما زالت أوديسا أوكرانية قانوناً، وروسيّة ثقافيّاً. كذلك، ما زات ترانسنيستريا مولدوفيّة قانوناً، لكنّها روسيّة ثقافيّاً.

عمليّاً، إنتهت الحرب. لن يكون من شأن أية عملية هجومية أن تعدّل الحدود الحالية. بالطبع، من الممكن أن يصبح القتال أبديّاً، وما زلنا بعيدين عن اتّفاق سلام، لكنّ اللعبة انتهت. تبقى مشلكة في أوكرانيا وأخرى في مولدوفا: أوديسا وترانسنيستريا لا تزالان غير روسيّتين قانونيّاً. خصوصاً، ما زالت هناك مشكلة في العُمق: خلافاً لتعهّداتهم الشفهية والخطّيّة، خزّن أعضاء الحلف الأطلسي أسلحةً أمريكية على الحدود مع روسيا، واضعين أمن هذه الأخيرة في خطر.