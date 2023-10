Intervenant à l’occasion de la semaine russe de l’Énergie, le président Vladimir Poutine a rappelé qu’initialement, en 1948, l’Onu avait décidé de créer un État binational en Palestine. C’est ce projet, et non pas la déclaration unilatérale d’indépendance israélienne qui a été validé par les Nations unies. C’est pourquoi, « il est impossible de résoudre le problème sans la création d’un État palestinien avec Jérusalem pour capitale ».

Le président Poutine s’est déclaré surpris de l’annonce états-unienne de l’envoi du porte avion USS Gerald Ford et de son groupe naval, le croiseur USS Normandy et les destroyers USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney et USS Roosevelt, au large de Gaza. « Je ne comprends pas pourquoi les États-Unis entraînent un groupe naval là-bas ? Que vont-ils y faire ? ».

Enfin, il s’est déclaré désagréablement surpris par la recherche de bouc-émissaire. « L’Iran est accusé de toutes les choses graves, comme toujours, sans preuve », s’est-il exclamé.

Cette prise de position ne marque pas de changement dans la doctrine de la Fédération de Russie, cependant jusqu’à présent, Moscou s’abstenait de l’expliciter.