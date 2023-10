Intervenendo alla Settimana russa sull’energia, il presidente Vladimir Putin ha ricordato che nel 1948 l’Onu aveva deciso di creare in Palestina uno Stato binazionale. Le Nazioni Unite convalidarono il progetto, non la dichiarazione unilaterale d’indipendenza di Israele. Per questa ragione «è impossibile risolvere il problema senza creare uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme».

Il presidente Putin si è detto sorpreso dell’annuncio dell’invio al largo di Gaza della portaerei statunitense USS Gerald Ford e del suo gruppo navale: l’incrociatore USS Normandy e i cacciatorpedinieri USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney e Uss Roosevelt. «Non capisco perché gli Stati Uniti mandino un gruppo navale. Cosa vogliono fare?».

Putin si è infine detto sgradevolmente sorpreso per la ricerca di un capro espiatorio. «L’Iran è come sempre accusato, senza prove, delle cose più gravi» ha esclamato il presidente.

Questa presa di posizione non è indicativa di un cambiamento nella dottrina della Federazione di Russia, tuttavia fino a oggi Mosca si era astenuta dall’esplicitarla.