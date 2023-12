Thierry Meyssan répond aux questions d’Éric Verhaeghe sur l’extension du conflit actuel à Gaza. Il explique que seul Ansar Allah a trouvé un moyen de faire cesser le massacre : interrompre les transports maritimes israéliens via le canal de Suez et la mer Rouge. Cependant, les États-Unis, qui prétendent par ailleurs vouloir ramener Israël à la raison, continuent de fournir Tel-Aviv en obus et en bombes. Surtout, ils relancent la guerre au Yémen et mettent place une force occidentale contre Ansar Allah.