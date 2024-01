En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Solo se puede acceder a esta herramienta excepcional mediante suscripción:

– suscripción anual: 150 euros

– suscripción mensual: 15 euros

Resumen del número doble 68-69

EDITORIAL

• Convertir el conflicto entre Israel y el Hamas en conflicto entre Occidente y el Eje de la Resistencia

AMÉRICAS

• Reanudación de los contactos entre las fuerzas armadas de China y Estados Unidos

• El portaviones USS Gerald Ford regresa a Estados Unidos

• Estados Unidos ofrece recompensas por información sobre el financiamiento del Hamas

• El New York Times afirma que la incursión del ejército israelí en el hospital al-Shifa se basó en información obsoleta

• El New York Times publica una tribuna del alcalde de la ciudad de Gaza

• Otro alto funcionario estadounidense dimite en protesta contra la política de su país ante el genocidio en Gaza

• Se acaba la “ayuda” de Estados Unidos para la guerra en Ucrania

• El caso Epstein no está cerrado

• Publican estudio sobre la politización de la inteligencia estadounidense

• El presidente Biden autoriza la intercepción de todas las comunicaciones electrónicas de los europeos

• Nuevos arrestos relacionados con la “toma del Capitolio”

• Donald Trump vuelve a ser declarado inelegible en los Estados de Colorado y Maine

• Crece cuestionamiento sobre el resultado de la elección presidencial estadounidense de 2020

• El New York Times pone pleito a OpenAI y Microsoft

• Estado de emergencia en Ecuador

• Guyana solicita ayuda militar estadounidense contra Venezuela

• La derecha sudamericana y Ucrania

• Argentina renuncia a ser miembro de los BRICS

• Grandes manifestaciones en Argentina

• La policía argentina dice haber descubierto preparativos de un atentado “antisraelí” en Buenos Aires

EUROPA

• Turquía cierra el paso a 2 buques de guerra británicos

• El papa Francisco se expresa claramente sobre la guerra israelí contra la población de Gaza

• La Santa Sede enmienda su autorización para bendecir a las parejas de personas de un mismo sexo

• El papa Francisco exhorta a respetar el derecho internacional humanitario

• El Tribunal de Cuentas de Francia postergó la publicación de uno de sus informes para evitar que los diputados conociesen su contenido a tiempo

• Francia, España e Italia se niegan a respaldar las hostilidades contra los gazauitas

• El apoyo de Alemania a Kiev ha sido inútil

• Gran huelga en Alemania contra la coalición gubernamental del canciller Olaf Scholz

• Las “sanciones” contra Rusia ya han costado 600 millones de euros… a Siemens

• ¡Países Bajos tiene que armarse ante Rusia!

• Dinamarca firma un acuerdo de defensa con Estados Unidos

• Los agricultores polacos bloquean nuevamente la frontera ucraniana

• La Unión Europea dice querer imponer una solución para el conflicto israelo-palestino

• Los kosovares ya no necesitan visa en el espacio Schengen

• Manifestaciones prooccidentales en Serbia

• Estados Unidos se opone a la secesión de los serbios de Bosnia

• La crisis entre Zelenski y Zalujny

• El presidente ucraniano impone el calendario occidental a sus compatriotas

• La guerra ya “no vende” en Ucrania

• Ucrania utiliza misiles checos contra los civiles rusos

ÁFRICA

• Egipto y Jordania frente a la guerra en Gaza

• Hacia un restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Egipto e Irán

• Burkina Faso restablece relaciones con Rusia

• Etiopía busca un acceso al mar a través de Somalilandia

• El Consejo Constitucional de Senegal rechaza la candidatura de Ousmane Sonko a la elección presidencial

• Acusan al presidente de Ghana de cubrir la corrupción

• Nueva Constitución en Chad

• Elección presidencial complicada en la República Democrática del Congo

• Sudáfrica acusa formalmente a Israel de genocidio

• El partido sudafricano de gobierno se prepara ante la posibilidad de perder la mayoría absoluta

ASIA

• El Tribunal Supremo de Israel invalida el asalto de la coalición supremacista judía de Netanyahu al poder

• Diputado de los supremacistas judíos quiere destruir el Hamas, el Hezbollah… y el Tribunal Supremo

• El bombardeo israelí contra el convento de las Misioneras de la Caridad no fue un accidente

• Israel niega la renovación de las visas al personal de la ONU

• El vicario patriarcal maronita de Haifa desmiente haberse reunido con el presidente de Israel

• Reinicio de las negociaciones entre Israel y el Hamas

• Contactos entre Tony Blair e Israel

• Los soldados de Israel torturan a los civiles en Gaza y saquean sistemáticamente sus bienes

• Un general israelí reconoce que las FDI exageran sus progresos

• El ministro de Finanzas de Israel se pronuncia por el desplazamiento de 2 millones de palestinos

• Ex embajador de Israel en la ONU trabaja para desplazar a la población de Gaza

• El primer ministro Netanyahu confirma que trabaja en el traslado de la población de Gaza

• El ministro de Finanzas de Israel se niega a entregar los impuestos correspondientes a la Autoridad palestina

• El Likud dice ser objeto de presiones generalizadas para que la población de Gaza sea exterminada

• El ministro de Seguridad Nacional de Israel quiere un “plan de emigración” para la población de Gaza

• La fase III de la respuesta de Israel

• Después de la guerra en Gaza

• Israel aceptaría la creación de un corredor marítimo hacia Gaza

• El fiscal general adjunto de Israel cuestiona entregas de permisos de tenencia de armas

• Se mantiene la división en el gabinete de guerra israelí

• Nuevas acusaciones de tráfico de órganos contra Israel

• El primer ministro israelí anuncia que las FDI proseguirán las operaciones en la frontera libanesa

• La organización Resistencia Islámica en Irak bombardea el Golán ocupado

• Irak se plantea exigir la retirada de todas las fuerzas occidentales

• Emiratos Árabes Unidos confirma que mantendrá la normalización de sus relaciones con Israel

• Enfrentamientos en el Mar Rojo

• Gigantesca manifestación de Ansar Allah en Sanaa

• Estados Unidos trata de fortalecer su “coalición” contra Ansar Allah

• Acuerdo de paz entre Arabia Saudita y Ansar Allah

• El presidente turco compara el jefe del gobierno de Israel con Hitler

• Turquía detiene presuntos espías del Mosad que preparaban asesinatos en suelo turco

• Mensaje público del Hamas al secretario de Estado de Estados Unidos

• Polémica entre los Guardianes de la Revolución y el Hamas

• Advertencia de Francia a Irán

• Irán sigue adelante con su litigio con Estados Unidos por el asesinato del general Soleimani

• Elecciones generales en Bangladesh

• Ejercicio militar norcoreano hace saltar las alarmas en Corea del Sur

• Generales chinos serán sometidos a juicio por corrupción

• China adopta medidas contra 5 empresas estadounidenses que arman a Taiwán

• China denuncia espionaje británico

• La CBS estadounidense desmiente la existencia de prisiones faraónicas en la región china Xinjiang

• Primeras detenciones en el caso de financiamiento oculto del Partido Liberal Democrático de Japón

• Japón proclama su apoyo a Ucrania

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• La neerlandesa Sigrid Kaag coordinará la acción humanitaria y la reconstrucción en Gaza

• Balance de la OMS sobre la situación en Gaza