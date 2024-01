Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme, senza fare emergere la divisione di Hamas tra Fratelli Mussulmani e partigiani della Resistenza palestinese, nonché quella di Israele tra nazionalisti e partigiani del suprematismo ebraico; e ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Nel sommario del numero doppio 68-69:

EDITORIALE

• 0001 Sostituire un conflitto Occidente/Asse della Resistenza a quello Israele/Hamas

– Israele uccide Saleh al-Arouri a Beirut

– Israele uccide Razi Moussavi a Damasco

– La Coalizione internazionale contro Daesh uccide Mashtaq Tali bel-Saïdi a Bagdad

– Il Pentagono riattiva Daesh in Siria e Iran

– Strategia d’insieme

AMERICHE

• 0002 Le forze armate statunitensi e cinesi ripristinano il dialogo

• 0003 Il Pentagono richiama l’USS Gerald Ford

• 004 Il Dipartimento di Stato offre ricompense per qualsiasi informazione sulle reti di finanziamento di Hamas

• 0005 Il Consiglio nazionale di Sicurezza difende l’UNRWA

• 0006 Secondo il NYT il raid delle FDI sull’ospedale al-Shifa si è basato su informazioni d’intelligence obsolete

• 0007 Il New York Times pubblica un libero intervento di un dirigente di Hamas

• 0008 Dimissioni di un altro alto funzionario statunitense per protesta contro la politica riguardo al genocidio di Gaza

• 0009 Fine dell’aiuto degli Usa all’Ucraina

• 0010 L’affare Epstein non è chiuso

• 0011 Uno studio sulla politicizzazione dell’intelligence statunitense

• 0012 Joe Biden autorizza l’intercettazione di tutte le comunicazioni elettroniche degli europei

• 0013 Tre nuove persone sospettate di aver partecipato al «tentativo di colpo di Stato del 6 gennaio»

• 0014 Donald Trump dichiarato ineleggibile in Colorato e Maine

• 0015 La contestazione delle elezioni presidenziali Usa del 2020 si rafforza

• 0016 Il NYT fa causa a OpenAI e Microsoft

• 0017 Stato di emergenza in Equador

• 0018 La Colombia e il relitto del San José

• 0019 La Guyana chiede l’aiuto militare degli Stati Uniti contro il Venezuela

• 0020 La destra sudamericana e l’Ucraina

• 0021 L’Argentina rinuncia ai BRICS

• 0022 Gigantesche manifestazioni in Argentina

• 0023 Preparazione di un attentato contro Israele a Buenos Aires

EUROPA

• 0024 Due navi della Royal Navy bloccate negli stretti del Bosforo e dei Dardanelli

• 0025 Papa Francesco non usa mezzi termini per condannare la repressione israeliana sui palestinesi

• 0026 La Santa Sede rivede l’autorizzazione della benedizione delle coppie dello stesso sesso

• 0027 Papa Francesco esorta al rispetto del Diritto umanitario internazionale

• 0028 La Corte dei conti francese rinvia la pubblicazione di un suo rapporto affinché i parlamentari non ne vengano a conoscenza a tempo debito

• 0029 La Francia, la Spagna e l’Italia si rifiutano di sostenere le ostilità contro gli abitanti di Gaza

• 0030 Il sostegno tedesco all’Ucraina non è servito a nulla

• 0031 Grande sciopero in Germania contro la coalizione di Olaf Scholz

• 0032 Siemens perde 600 milioni di euro per le «sanzioni» contro la Russia

• 0033 Secondo Martin Wijnen i Paesi Bassi devono armarsi per fronteggiare la Russia

• 0034 Accordo di difesa Stati Uniti-Danimarca

• 0035 L’Estonia pronta ad arrestare gli immigrati ucraini per costringerli alla mobilitazione

• 0036 Gli agricoltori polacchi bloccano nuovamente la frontiera con l’Ucraina

• 0037 L’Ue vuole imporre una soluzione al conflitto israelo-palestinese

• 0038 I kosovari esentati dal visto nello spazio Schengen

• 0039 Manifestazione filoccidentale in Serbia

• 0040 Gli Stati Uniti contrari alla secessione dei serbi di Bosnia

• 0042 La crisi Zelenski/Zaloujny

• 0043 Gli ortodossi ucraini adottano il calendario occidentale

• 0044 I servizi segreti russi sono riusciti a resettare il nucleo del principale operatore di telecomunicazioni ucraino

• 0045 In Ucraina cala l’attenzione per la guerra

• 0046 L’Ucraina lancia in Russia missili cechi contro civili

• 0047 La Russia insegna ciò che gli Occidentali considerano fake news

AFRICA

• 0048 L’Egitto e la Giordania di fronte alla guerra a Gaza

• 0049 Verso il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Egitto e Iran

• 0050 Il Burkina Faso ripristina le relazioni con la Russia

• 0051 Accordo Etiopia-Somaliland

• 0052 I fulbe attaccano in Nigeria

• 0053 Hemeti stringe alleanze

• 0054 La candidatura di Ousmane Sonko respinta dal Consiglio costituzionale

• 0055 Nana Akufo-Addo accusato di coprire la corruzione

• 0056 Nuova Costituzione in Ciad

• 0057 Difficoltose elezioni presidenziali in RDC

• 0058 Il Sudafrica adisce la Corte internazionale di Giustizia contro Israele per genocidio

• 0059 L’ANC si prepara a perdere la maggioranza assoluta

ASIA

• 0060 La Corte suprema invalida la presa di potere da parte della coalizione suprematista ebraica di Benjamin Netanyahu

• 0061 Tzvika Foghel augura alla Corte suprema la stessa sorte di Hamas

• 0062 Il bombardamento del convento delle Missionarie della Carità non è stato un incidente

• 0063 Eli Cohen rifiuta il rinnovo dei lasciapassare del personale dell’ONU

• 0064 Monsignor Moussa el-Hage smentisce di essere stato ricevuto da Isaac Herzog

• 0065 Negoziati Israele-Hamas

• 0066 Tony Blair e Israele

• 0067 Le FDI torturano e saccheggiano sistematicamente i civili di Gaza

• 0068 Secondo Yitzhak Brik le vittorie delle FDI su Hamas sono esagerate

• 0069 Bezalel Smotrich auspica il trasferimento di due milioni di palestinesi

• 0070 Danny Danon lavora al trasferimento degli abitanti di Gaza

• 0071 Benjamin Netanyahu conferma di lavorare al trasferimento degli abitanti di Gaza

• 0072 Bezalel Smotrich rifiuta di versare le imposte prelevate per l’Autorità palestinese

• 0073 Il Likud sostiene di ricevere pressioni generalizzate per annientare gli abitanti di Gaza

• 0074 Itamar Ben-Gvir auspica un ritorno delle colonie ebree a Gaza

• 0075 La III fase della risposta israeliana

• 0076 Gaza dopo la guerra

• 0077 Un corridoio marittimo verso Gaza

• 0078 Audit sulle responsabilità israeliane nell’attacco del 7 ottobre

• 0079 Gil Limon rimette in questione il porto d’armi in Israele

• 0080 Il gabinetto di guerra israeliano sempre diviso

• 0081 Israele preleva organi dai cadaveri prima di restituirli

• 0082 Benjamin Netanyahu annuncia che le FDI perseguiranno il loro obiettivo in Libano

• 0083 La Resistenza islamica irachena bombarda sul Golan siriano

• 0084 L’Iraq prevede la partenza delle forze occidentali

• 0085 Gli Emirati Arabi Uniti proseguiranno con gli Accordi di Abramo

• 0086 Combattimenti nel Mar Rosso

• 0087 Manifestazione a Sanaa

• 0088 La coalizione contro Ansar Allah si rinsalda

• 0089 Accordo di pace Ansar Allah-Arabia Saudita

• 0090 Recep Tayyip Erdoğan paragona Benjamin Netanyahu ad Adolf Hitler

• 0091 La Turchia arresta delle spie del Mossad che preparavano assassinii sul proprio territorio

• 0092 Ismaël Haniyeh invia pubblicamente un messaggio ad Antony Blinken

• 0093 Polemica tra i Guardiani della Rivoluzione e Hamas

• 0094 La Francia mette in guardia l’Iran

• 0095 L’Iran prosegue l’azione giudiziaria contro gli Stati Uniti, assassini di Qassem Soleimani

• 0096 Elezioni generali in Bangladesh

• 0097 Kim Jong-un incarna un mito coreano

• 0098 Esercitazioni di tiro nella Corea del Nord

• 0099 Epurazione al vertice dell’Esercito popolare di liberazione

• 0100 La Cina adotta provvedimenti contro cinque società USA che armano la sua provincia di Taiwan

• 0101 La Cina inquieta lo spionaggio britannico

• 0102 CBS smentisce l’esistenza di prigioni di massa nello Xinjiang

• 0103 Primi arresti nella vicenda del finanziamento occulto al Partito liberal-democratico giapponese.

• 0104 Sostegno del Giappone all’Ucraina

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 0105 Sigrid Kaag, coordinatrice dell’azione umanitaria e della ricostruzione a Gaza

• 0106 Il bilancio dell’OMS a Gaza