Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Cette diversité est d’autant plus indispensable que l’on nous présente le massacre de Gaza de manière univoque ; que l’on ne perçoit pas la division du Hamas entre Frères musulmans et partisans de la Résistance palestinienne ni celle d’Israël entre nationalistes et partisans du suprémacisme juif ; et que l’on nous masque les réactions de la majorité du monde.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Cette mine d’information n’est accessible que sur abonnement :

– souscription annuelle : 150 euros

– souscription mensuelle : 15 euros

En vous abonnant ; non seulement vous vous informez en profondeur, mais aussi vous soutenez notre action.

Au sommaire du numéro double 68-69 :

ÉDITORIAL

• 0001 Substituer un conflit Occident/Axe de la Résistance à celui Israël/Hamas

– Israël assassine Saleh al-Arouri à Beyrouth

– Israël assassine Razi Moussavi à Damas

– La Coalition internationale contre Daesh assassine Mushtaq Talib el-Saïdi à Bagdad

– Le Pentagone réactive Daesh en Syrie et en Iran

– Stratégie d’ensemble

AMÉRIQUES

• 0002 Les armées US et chinoise rétablissent leur communication

• 0003 Le Pentagone rappelle l’USS Gerald Ford

• 0004 Le département d’État offre des récompenses pour toute information sur les réseaux de financement du Hamas

• 0005 Le Conseil national de Sécurité défend l’UNRWA

• 0006 Selon le NYT, le raid des FDI sur l’hôpital al-Shifa était fondé sur des renseignements obsolètes

• 0007 Le New York Times publie une tribune libre d’un dirigeant du Hamas

• 0008 Démission d’un second haut-fonctionnaire US pour protester contre la politique vis-à-vis du génocide à Gaza

• 0009 Fin de l’aide US à l’Ukraine

• 0010 L’affaire Epstein n’est pas close

• 0011 Une étude sur la politisation du Renseignement US

• 0012 Joe Biden autorise l’interception de toutes communications électroniques des Européens

• 0013 Trois nouveaux suspects de participation à la « tentative de coup d’État du 6 janvier »

• 0014 Donald Trump déclaré inéligible dans le Colorado et le Maine

• 0015 La contestation de l’élection présidentielle US de 2020 se renforce

• 0016 Le NYT fait un procès à OpenAI et Mictosoft

• 0017 États d’urgence en Équateur

• 0018 La Colombie et l’épave du San José

• 0019 Le Guyana demande l’aide militaire des États-Unis contre le Venezuela

• 0020 La droite sud-américaine et l’Ukraine

• 0021 L’Argentine renonce aux BRICS

• 0022 Manifestations monstres en Argentine

• 0023 Préparation d’attentat anti-israélien à Buenos Aires

EUROPE

• 0024 Deux navires de la Royal Navy interdits dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles

• 0025 Le pape François ne mâche pas ses mots sur la répression israélienne des Palestiniens

• 0026 Le Saint-Siège amende son autorisation de bénédiction des couples de même sexe

• 0027 François appelle au respect du Droit international humanitaire

• 0028 La Cour des comptes française repousse la publication d’un de ses rapports pour que les parlementaires n’en aient pas connaissance en temps voulu

• 0029 La France, l’Espagne et l’Italie refusent de soutenir les hostilités contre les Gazaouis

• 0030 Le soutien allemand à l’Ukraine n’a servi à rien

• 0031 Grande gréve en Allemagne contre la coalition du chancelier Olaf Scholz

• 0032 Siemens accuse 600 millions d’euros de perte du fait des « sanctions » contre la Russie

• 0033 Pour Martin Wijnen, les Pays-Bas doivent s’armer face à la Russie

• 0034 Accord de Défense dano-US

• 0035 L’Estonie prête à arrêter les immigrés ukrainiens pour les contraindre à la mobilisation

• 0036 Les agriculteurs polonais bloquent à nouveau la frontière ukrainienne

• 0037 L’UE souhaite imposer une solution au conflit israélo-palestinien

• 0038 Les Kosovars exemptés de visas dans l’espace Schengen

• 0039 Manifestations pro-occidentale en Serbie

• 0040 Les États-Unis s’opposent à la sécession des Serbes de Bosnie

• 0042 La crise Zelenski/Zaloujny

• 0043 Les orthodoxes ukrainiens adoptent le calendrier occidental

• 0044 Les services russes sont parvenus à effacer le cœur du principal opérateur de télécom ukrainien

• 0045 La guerre ne fait plus recette en Ukraine

• 0046 L’Ukraine utilise des missiles tchèques contre des civils en Russie

• 0047 La Russie enseigne ce que les Occidentaux considèrent comme des fake news

AFRIQUE

• 0048 L’Égypte et la Jordanie face à la guerre à Gaza

• 0049 Vers un rétablissement des relations diplomatiques égypto-iraniennes

• 0050 Le Burkina Faso rétablit ses relations avec la Russie

• 0051 Accord Éthiopie-Somaliland

• 0052 Attaque de Peuls au Nigeria

• 0053 Hemeti noue des aliances

• 0054 La candidature d’Ousmane Sonko rejetée par le Conseil constitutionnel

• 0055 Nana Akufo-Addo accusé de couvrir la corruption

• 0056 Nouvelle constitution au Tchad

• 0057 Difficile élection présidentielle en RDC

• 0058 L’Afrique du Sud saisit la Cour internationale de Justice contre Israël pour génocide

• 0059 L’ANC se prépare à perdre la majorité absolue

ASIE

• 0060 La Cour suprême invalide la prise du pouvoir par la coalition suprémaciste juive de Benjamin Netanyahu

• 0061 Tzvika Foghel réserve le même sort à la Cour suprême qu’au Hamas

• 0062 Le bombardement du couvent des Missionnaires de la Charité n’était pas un accident

• 0063 Eli Cohen refuse le renouvellement des visas du personnel de l’Onu

• 0064 Mgr. Moussa el-Hage dément avoir été reçu par Isaac Herzog

• 0065 Négociations israélo-Hamas

• 0066 Tony Blair et Israël

• 0067 Les FDI torturent et pillent systématiquement les civils gazaouis

• 0068 Selon Yitzhak Brik les victoires des FDI sur le Hamas sont exagérées

• 0069 Bezalel Smotrich plaide pour le transfert de deux millions de Palestiniens

• 0070 Danny Danon travaille au transfert des Gazaouis

• 0071 Benjamin Netanyahu confirme travailler au transfert des Gazaouis

• 0072 Bezalel Smotrich refuse de reverser les impôts prélevés pour l’Autorité palestinienne

• 0073 Le Likoud prétend recevoir des pressions généralisées pour anéantir les Gazaouis

• 0074 Itamar Ben-Gvir plaide pour un retour des colonies juives à Gaza

• 0075 La phase III de la riposte israélienne

• 0076 Gaza après la guerre

• 0077 Un corridor maritime vers Gaza

• 0078 Audit sur les responsabilités israéliennes dans l’attaque du 7 octobre

• 0079 Gil Limon remet en question les permis d’armes en Israël

• 0080 Le cabinet de guerre israélien toujours divisé

• 0081 Israël prélève des organes sur des cadavres avant de les restituer

• 0082 Benjamin Netanyahu annonce que les FDI poursuivront leur objectif au Liban

• 0083 Bombardement de la Résistance islamique en Iraq sur le Golan syrien

• 0084 L’Iraq envisage le départ des forces occidentales

• 0085 Les Émirats arabes unis poursuivront les Accords d’Abraham

• 0086 Combats en mer Rouge

• 0087 Manifestation monstre d’Ansar Allah à Sanaa

• 0088 La coalition contre Ansar Allah se resserre

• 0089 Accord de paix Ansar Allah-Arabie saoudite

• 0090 Recep Tayyip Erdoğan compare Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler

• 0091 La Türkiye arrête des espions du Mossad qui préparaient des assassinats sur son sol

• 0092 Ismaël Haniyeh adresse publiquement un message à Antony Blinken

• 0093 Polémique entre les Gardiens de la Révolution et le Hamas

• 0094 La France met l’Iran en garde

• 0095 L’Iran poursuit sa procédure contre les États-Unis, assassins de Qassem Soleimanu

• 0096 Élections générales au Bengladesh

• 0097 Kim Jong-un incarne un mythe coréen

• 0098 Exercice de tir de la Corée du Nord

• 0099 Épuration à la tête de l’Armée populaire de libération

• 0100 La Chine prend des mesures contre cinq sociétés US qui arment sa province de Taïwan

• 0101 La Chine inquiéte de l’espionnage britannique

• 0102 CBS dément l’existence de prisons de masse au Xinjiang

• 0103 Premières arrestations dans l’affaire du financement occulte du Parti libéral-démocrate japonais

• 0104 Soutien du Japon à l’Ukraine

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0105 Sigrid Kaag, coordinatrice de l’action humanitaire et de la reconstruction à Gaza

• 0106 Bilan de situation de l’OMS à Gaza