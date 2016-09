Israel verstößt gegen den Waffenstillstand in Syrien und verliert zwei Flugzeuge

Am 13. September 2016, um ein Uhr morgens, als die Waffenruhe in Kraft getreten war, hat die israelische Luftwaffe versucht, einen Kampfposten im südlichen Syrien und militärische Einrichtungen in der Nähe der Hauptstadt Damaskus zu zerstören.

Die syrische arabische Armee hat Raketen der neuen Generation gegen die Flugzeuge abgeschossen und hat sie getroffen. Eines der Flugzeuge ist in dem von Dschihadisten gehaltenen Gebiet abgestürzt, das andere hätte es geschafft in Israel zu landen.

Tsahal hatte zunächst die beiden Vorfälle bestritten, dann aber zugegeben, den syrischen Luftraum verletzt zu haben und dass Syrien versucht habe, seine Flugzeuge abzuschießen.

Die Informationen gestatten nicht mit Sicherheit zu wissen, welche die israelischen Flugzeuge (F-15, F - 16 oder sogar F-35) waren, ob die Raketen durch die Hisbollah oder die syrische arabische Armee abgefeuert wurden, noch welche diese Raketen waren noch wer sie hergestellt hat.

Natürlich handelt es sich um einen neuen Typ, viel präziser als die alten Geräte und imstande das Gleichgewicht der Kräfte in Frage zu stellen.