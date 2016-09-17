伏尔泰网

炮击了美国对阿拉伯叙利亚军队

翻译 蒙泽尔·蒙泽尔
伏尔泰网 | 纽约（美国）
+
JPEG - 32.3 kb

今天，2016年9月17日下午5时，美利坚合众国空军对阿拉伯叙利亚军队在Dayr al-Zawr机场周围的Jabal Thardah地区阵地动野蛮袭击。5架美国飞机对这一地点攻击了一个小时。伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)这一组织几年来一再试图控制该地区，但我们勇敢的武装部队一直在阻碍其这样做。现有资料表明，美利坚合众国蓄意和预谋方式发动攻击，以推行其对阿拉伯叙利亚军队的长期恐怖战争的战略，而叙利亚军队一向坚决反对恐怖分子组织及其所有支持者。这一理论证明一个事实，即在美国侵略之后，伊拉克和黎凡特伊斯兰国立即袭击并控制了这一地点。因此美国轰炸为伊黎伊斯兰国占领该地区铺平了道路，表明在伊黎伊斯兰国和美国部队之间事先进行过协调。

这一公然的侵略行为夺去了阿拉伯叙利亚军队数十人的性命。后者一直在保护着仍然被伊黎伊斯兰国恐怖主义组织围困在Dayr al-Zawr城内成千上万的平民。保护他们免于受到伊黎伊斯兰国及对其支持的国家发动的野蛮袭击。美国这一懦夫行为是对叙利亚阿拉伯共和国和军队的公然重大打击。这无疑表明，美国及其盟国对伊黎伊斯兰国和其他恐怖主义武装团体的支持。毫无疑问，这驳斥了美利坚合众国关于其在阿拉伯叙利亚共和国境内打击恐怖主义和努力恢复安全与和平的说法。

阿拉伯叙利亚共和国呼吁安全理事会谴责这一侵略行径，说服美利坚合众国防止其再次发生，尊重叙利亚主权和土地和人民的完整，并遵守国际法，联合国宪章和安全理事会的反恐怖主义决议。

叙利亚强调，反恐努力只有经与阿拉伯叙利亚共和国政府和军队协调才可以接受。国际法范围以外的任何行动只能被视为对阿拉伯叙利亚共和国主权的公然侵犯。

阿拉伯叙利亚共和国政府重申，与恐怖主义公开作战的立场不会动摇。阿拉伯叙利亚共和国政府将通过叙利亚人之间对话，在没有外国干涉的情况下，继续寻求叙利亚危机的政治解决办法，以维护阿拉伯叙利亚人民的权利和叙利亚的区域和国际作用。

请将本函作为安全理事会文件印发为荷。

蒙泽尔·蒙泽尔

临时代办

 
伏尔泰网

伏尔泰网, 国际版

所发表文章均遵守知识共享许可协议.

在注明引文出处，对原著不进行随意删减和不用于商业用途下前提下，您可以自由复制 使用伏尔泰网站上的文章。（CC BY-NC-ND法）

来源 : “炮击了美国对阿拉伯叙利亚军队”, 翻译 蒙泽尔·蒙泽尔, 伏尔泰网, 2016年9月17日, www.voltairenet.org/article193499.html

支持伏尔泰网。

通过提供优质性分析类文章，本网站致力于帮助您更好更深入的了解世界的走向。 本网站因您的资金支持而存在。
请通过捐款来帮助我们。

如何加入伏尔泰网

本网的所有参与者均为志愿者。
- 专业翻译 ： 您可以参与翻译本网文章

英国脱欧意味着世界地缘政治重新洗牌
在叙利亚和周围准备的军事行动
谁包括伊斯兰酋长国 ?
谁包括伊斯兰酋长国 ?
翻译 蒂埃里·梅桑
巴尔米拉万人坑
巴尔米拉万人坑
翻译 巴沙尔·贾法里, 伏尔泰网
 
在叙利亚9月5日的袭击事件
在叙利亚9月5日的袭击事件
翻译 巴沙尔·贾法里, 伏尔泰网
 
贩运武器从约旦向叙利亚
贩运武器从约旦向叙利亚
翻译 巴沙尔·贾法里, 伏尔泰网
 
约旦政府在叙利亚的恐怖分子的支持
约旦政府在叙利亚的恐怖分子的支持
翻译 巴沙尔·贾法里, 伏尔泰网
 
答约旦对叙利亚的指责
答约旦对叙利亚的指责
翻译 迪娜·卡瓦, 伏尔泰网
 
在叙利亚（2016年5月) 恐怖主义
在叙利亚（2016年5月) 恐怖主义
翻译 巴沙尔·贾法里, 伏尔泰网
 
攻击叙利亚，2016年6月11日
攻击叙利亚，2016年6月11日
翻译 巴沙尔·贾法里, 伏尔泰网
 