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约旦政府在叙利亚的恐怖分子的支持

翻译 巴沙尔·贾法里
伏尔泰网 | 纽约（美国）
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奉我国政府指示，谨就我们此前关于约旦政权向阿拉伯叙利亚共和国境内实施野蛮恐怖行为的恐怖主义团体提供支持的信，向阁下通报关于约旦政权为载有武器的卡车进入叙利亚提供便利的以下信息。

• 2016年6月2日13时20分，武装恐怖团体通过阿布沙尔舒过境点将八辆大卡车从约旦带入叙利亚，驶往苏威达沙漠的鲁赛伊油井。

• 2016年6月15日1时15分，武装恐怖团体通过阿布沙尔舒过境点将八个集装箱从约旦带入叙利亚，驶往苏威达沙漠的鲁赛伊油井。

• 2016年6月15日3时15分，武装恐怖团体通过阿布沙尔舒过境点和比尔索季过境点分别将七个和六个集装箱从约旦带入叙利亚。

• 2016年6月15日21时25分，武装恐怖团体通过卢威希德过境点和阿布沙尔舒过境点分别将三个和四个集装箱从约旦带入叙利亚，驶往苏威达沙漠的鲁赛伊油井。

• 2016年6月15日23时15分，武装恐怖团体通过阿布沙尔舒过境点将五个集装箱从约旦带入叙利亚，驶往苏威达沙漠的鲁赛伊油井。

• 2016年6月17日1时30分，武装恐怖团体通过阿布沙尔舒过境点将四个集装箱从约旦带入叙利亚，驶往苏威达沙漠的鲁赛伊油井。

• 2016年6月18日3时55分，武装恐怖团体在扎拉夫坝区将九个集装箱从约旦带入叙利亚，驶往苏威达沙漠的鲁赛伊油井。

• 2016年6月23日21时55分，武装恐怖团体通过阿布沙尔舒过境点将四个集装箱从约旦带入叙利亚，驶往鲁赛伊油井，还在扎拉夫坝区将10个集装箱带入叙利亚，驶往阿布萨纳希尔和鲁赛伊油井。

阿拉伯叙利亚共和国政府重申，约旦政权的行为及其对叙利亚境内恐怖组织和团体的直接支助，公然违反了国际法、《联合国宪章》和安全理事会各项反恐决议，包括第1267(1999)、1373(2001)、2170(2014)、2178(2014)、2199(2015)和2253(2015)号决议，其中都重申，联合国会员国不得向恐怖主义团体或其成员提供任何形式的支持。

阿拉伯叙利亚共和国政府再次呼吁安全理事会履行职责，责成约旦政权停止其威胁区域乃至世界安全和稳定的做法。

请将本信作为安全理事会文件分发为荷。

 
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来源 : “约旦政府在叙利亚的恐怖分子的支持”, 翻译 巴沙尔·贾法里, 伏尔泰网, 2016年6月29日, www.voltairenet.org/article192874.html

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