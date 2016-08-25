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贩运武器从约旦向叙利亚

翻译 巴沙尔·贾法里
伏尔泰网 | 纽约（美国）
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奉我国政府指示，谨提请你注意以下信息：

继我多份有关约旦当局向叙利亚境内武装恐怖主义团体，包括为装载武器运往叙利亚境内武装恐怖主义团体的卡车通取道叙利亚边界过境点进入叙利亚提供便利，粗暴违反安全理事会关于恐怖主义问题的多项决议，包括第2170(2014)、2178(2014)、2199(2015)和2253(2015)号决议的信函，谨提请你注意以下信息：

约旦当局为装载武器运往叙利亚境内武装恐怖主义团体的卡车通过以下过境点进入叙利亚提供了便利：

• 2016年7月11日6时，武装恐怖主义团体装载各种武器弹药的三辆拖挂式卡车通过Tall Shihab过境点从约旦进入叙利亚。武器弹药在达拉省西部农村的Kharab al-Shahm农场卸载。

• 7月24日21时30分，武装恐怖主义团体四辆汽车通过Abu Sharshuh过境点从约旦进入叙利亚，朝Suwayda’沙漠深处的Rusay‘i驶去。

• 7月27日23时，武装恐怖主义团体七辆卡车装载坦克炮弹、反装甲导弹、重机枪部件及各种弹药，通过Tall Shihab过境点从约旦进入叙利亚，朝库奈特拉省Burayqah村和Kudnah村驶去。

• 8月3日21时45分，武装恐怖主义团体八辆汽车通过Abu Sharshuh过境点，从约旦进入叙利亚Suwayhat Abu Sharshuh地区，朝Suwayda’沙漠深处的Rusay‘i驶去。

阿拉伯叙利亚共和国政府再次呼吁安全理事会履行责任，采取坚定立场，就上述信息以及我们过去提供的有关约旦当局持续支持在叙利亚境内开展活动的武装恐怖主义团体的信息作出回应。这种支持对本区域及整个世界的安全与稳定构成了威胁。

请将本函作为安全理事会文件分发为荷。

 
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来源 : “贩运武器从约旦向叙利亚”, 翻译 巴沙尔·贾法里, 伏尔泰网, 2016年8月25日, www.voltairenet.org/article193129.html

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