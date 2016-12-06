مجلس النواب يقر منطقة حظر للطيران في سوريا

اعتمد مجلس النواب بتكتم شديد في 15 تشرين الثاني-نوفمبر من عام 2016، "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" (قانون حماية المدنيين قيصر سوريا عام 2016)

يأخذ النص تسميته من الاسم الحركي للشخص الذي عرف عن نفسه بأنه "مصور في الجيش العربي السوري" الذي التقط صورا لآلاف المواطنين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب

النص، الذي تم عرضه بطريقة حزبية مزدوجة من قبل نحو عشرة من البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين، هو في الواقع مبادرة من إليوت إنجل، لسان حال اسرائيل التقايدي لكنها مبادرته هذه المرة مستوحاة من البيت الأبيض (الصورة)

تم إرسال النص إلى مجلس الشيوخ

وهو يخطط لإقامة منطقة حظر جوي في سوريا لحماية الأماكن التي يسيطر عليها الجهاديون