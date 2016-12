US-Repräsentantenhaus verabschiedet eine No-Fly-Zone in Syrien

In größter Diskretion hat das Repräsentantenhaus am 15. November 2016 das „Gesetz Caesar des Schutzes der syrischen Zivilbevölkerung“ (Caesar Syrien Civilian Protection Act of 2016) (H.R.5732) verabschiedet.

Der Text hat seinen Titel vom Codenamen der Person bekommen, die sich als "Fotograf der syrischen arabischen Armee" vorgestellt hat, und die Tausende Zivilisten, die unter der Folter gestorben wären, fotografiert habe.

Der Text, der auf eine parteiübergreifende Weise durch ein Dutzend Parlamentarier vorgelegt wurde, ist eine Initiative von Elliot Engel, traditionelle Stimme Israels, diesmal aber vom Weißen Haus inspiriert (Foto).

Der Text wurde dem Senat übergeben.

Er sieht die Schaffung einer Flugverbotszone über syrischem Gebiet vor, um die von den Dschihadisten gehaltenen Plätze zu schützen.