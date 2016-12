Os Jiadistas na Síria a partir de Turquia para Arábia Saudita?

A 19 de Dezembro de 2016, os jiadistas da Ahrar al-Sham (Movimento Islâmico dos homens livres do Cham) —principal grupo «moderado» (leia-se: «moderadamente anti-imperialista»)— rejeitaram, aquando de uma reunião do seu Conselho a fusão com Jabhat Fateh al-Sham (Frente da Conquista do Cham).

Este conselho reuniu-se pouco antes da libertação de Alepo-Leste, quer dizer, de uma enorme derrota para a Ahrar al-Sham.

A Jabhat al-Sham Fateh, anterior Al-Nusra, é o ramo sírio da Al-Qaida.

Na foto acima, os dois grupos pareciam já muito próximos : bandeira branca para Ahrar al-Sham, bandeira negra para a Al-Qaida.

Em busca de novos apoios desde que a Turquia parece ter abandonado o objectivo de derrubar a República Árabe Síria, diferentes grupos jiadistas voltam-se para a Arábia Saudita.