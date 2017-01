Um grupo do Daesh de volta à Europa

O alerta foi dado pela Itália que tinha detido, há um ano, vários kosovares ligados ao Daesh (E.I.). Lavdrim Muhaxheri estaria de volta à Europa, com vários dos seus homens, entre os quais Ridvan Haqifi.

Muhaxheri é um jovem Kosovar, de 27 anos, que trabalhou para a OTAN no Kosovo, depois para uma «companhia militar privada» sub-contratada pela OTAN no Afeganistão e no Iraque. Teria sido recrutado no Kosovo pelo Imã Zekerija Qazimi, e teria ido para o Emirado Islâmico no Iraque quando este se tornou o Daesh. Publicou vários vídeos onde se pode vê-lo a assassinar cruelmente prisioneiros.

Procurado já pela Nações Unidas (Minuk), a Interpol, e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, está agora na linha de mira da Europol. Segundo os Serviços de Inteligência sírios e italianos ele estaria a projectar vários atentados na Albânia, no Kosovo e na Macedónia.

Muhaxheri comandava os jiadistas albaneses do Daesh até terem anunciado a sua morte. Foi então substituído por Ridvan Haqifi, mas acabou por reaparecer em Maio de 2015.

O Daesh é uma organização terrorista, originalmente criada pelos Estados Unidos no quadro da luta contra a Resistência iraquiana. Em 2014, passou para o comando do Príncipe saudita Abdul Rahman al-Faisal com a missão de cortar a Rota da Seda no Iraque e na Síria e criar um «Sunnistão».