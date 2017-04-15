شبكة فولتير

صدور الكتاب-الحدث "تحت أعيننا" باللغة التركية

شبكة فولتير
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الكتاب -الحدث لتييري ميسان، تحت أعيننا. من 11 سبتمبر إلى دونالد ترامب، صدر للتو باللغة التركية.

كتاب يكشف بشكل خاص عن دعم رجب طيب إردوغان للجهاديين في الشيشان، منذ كان ناشطا في رؤيا الملة "مللي غوروش" وانخراطه حاليا إلى جانب الإخوان المسلمين وداعش.

يشرح المؤلف المعاهدة السرية التي وقعها وزير خارجيته آنذاك، أحمد داود أوغلو مع نظيره الفرنسي ألان جوبه لتحديد شروط دخول تركيا في حروب ضد ليبيا، وضد سوريا، حتى قبل أن تنشب الحرب في الأخيرة.

يكشف أيضا الأسباب التي دفعت رجب طيب إردوغان إلى أن يطلب من داعش شن هجمات في باريس (13 نوفمبر 2015) وبروكسل (22 آذار-مارس 2016).

ونظرا للرقابة المفروضة في تركيا، والدعوى المرفوعة من قبل أمين صندوق تنظيم القاعدة، ياسين القاضي، ضد المؤلف وصحيفة بورغون (قرار اتهام المدعي العام في اسطنبول 2014/9796) فلن يصدر الكتاب ورقيا، بل إلكترونيا.

قرر كل من المؤلف والمترجم، مراد أوزدمير نشر الكتاب مجانا كعمل من أعمال المقاومة ضد السلطان رجب طيب إردوغان

يمكنكم تحميل الكتاب بصيغة PDF أو E-PUB

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “صدور الكتاب-الحدث "تحت أعيننا" باللغة التركية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 15 نيسان (أبريل) 2017, www.voltairenet.org/article196016.html

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