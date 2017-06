Verso la congiunzione degli eserciti siriano e iracheno

L’Esercito arabo siriano (ossia l’esercito della Repubblica) è arrivato alla frontiera siriano-irachena.

Negli ultimi due mesi le Forze della Coalizione USA hanno bombardato per tre volte milizie o militari fedeli a Damasco, probabilmente per tagliare la via della seta e impedire la congiunzione degli eserciti siriano e iracheno.

Il ripristino del collegamento terrestre Damasco-Bagdad segnerebbe il fallimento della missione assegnata a inizio 2014 dall’amministrazione Obama a Daesh [1].

Il portavoce del Pentagono, Jeff Davis, ha ringraziato la Russia per «l’azione stabilizzatrice» svolta nella zona.