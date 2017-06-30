بناء خط ستريم التركي

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 23 حزيران-يونيو 2017، أعمال بناء قسم خط أنابيب المياه العميقة التركي.

يأتي هذا العمل، إثر قرار اتخذ خلال زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا يوم 1 كانون أول-ديسمبر 2014، والذي توقف في آب- أغسطس 2015 لأسباب تتعلق بالأسعار، لكنها في سياق الحرب على سوريا، والذي سوف يسمح بتزويد تركيا بالغاز الروسي.

انطلاقا من ذلك، يمكن أن ييستخدم هذا الخط لنقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي ليحل مكان مشروع ساوث ستريم الذي أوقفته بروكسل.

تقدر كلفته بستة مليارات دولار، يشمل المشروع بناء خطي أنابيب بسعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، ينتهي بناء الأول اعتبارا من عام 2018 والثاني في العام التالي 2019.

وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فمن النادر جدا أن يجري تنفيذ مثل هذه الأشغال بمثل هذه السرعة. ولم يكن ذلك ممكنا لولا الجهود الشخصية للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يسعى للتخلص من التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة.