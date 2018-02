A Conferência sobre a Segurança de Munique tornou-se, com o decorrer do tempo, na reunião internacional mais importante sobre o assunto no mundo. Criada no contexto da Guerra Fria, por um nobre ultra-conservador, herói da Resistência contra o nazismo, Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin, ela teve sempre um perfil atlantista e anti-comunista. Ela tem-se mantido, contudo, sempre mais um evento alemão do que uma iniciativa norte-americana.

Fundada em 1963, reunia então umas sessenta personalidades. Henry Kissinger, que não passava na altura de um espião e de um universitário, e Helmut Schmidt, então simples deputado federal, participaram nela. Após 2009, sob o impulso do seu novo presidente, o diplomata Wolfgang Ischinger, a conferência já não é apenas um seminário estratégico Germano-EUA, nem sequer um fórum europeu, mas sim o acontecimento mundial em matéria de Relações Internacionais e de Defesa.

A Conferência de 201

A edição de 2018 reunia 682 altas figuras, entre os quais uma trintena de chefes de Estado e de Governo, cerca de quarenta Ministros dos Negócios Estrangeiros, uns outros quarenta Ministros da Defesa e quase todos os Chefes de Serviços Secretos ocidentais, sem contar os Directores de “think-tanks” e de ONG humanitárias atlânticas, ou de jornalistas bem-pensantes [1]. Desde há três anos, uma cimeira de serviços secretos se desenrola discretamente à margem da Conferência.

O altíssimo nível, sem precedentes, deste encontro explica-se pela desordem internacional actual. Todos viram que o sistema unipolar imposto pelos Estados Unidos, a partir de 1995, já não funciona. No entanto, ninguém sabe muito bem o que se vai seguir.

A imprensa só reteve deste acontecimento o “show” infantil de Benjamin Netanyahu e algumas frases de uns e outros. Ora, as verdadeiras questões estavam noutro nível.

É possível agora a afirmação da potência militar alemã ?

A potência anfitriã, quer dizer, Alemães a título privado e não o Estado Federal, pensavam usar os participantes para fazer avançar seus próprios objectivos. Um documento, distribuído à entrada, começa por dois artigos. O da esquerda, assinado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros (Relações Exteriores-br), Sigmar Gabriel, inclui esta frase: «Não é imprudente, nem anti-americano, imaginar uma Europa sem os Estados Unidos» [2]. O da direita, redigido pela jurista Constanze Stelzenmüller, analisa as divergências entre o Presidente Trump e os seus principais conselheiros para concluir por uma posição de prudência face aos desenvolvimentos possíveis [3].

Precisamente antes de Berlim ter sido paralisada pela ausência de maioria parlamentar, o governo federal reflectia sobre a possibilidade de investir maciçamente no seu exército e de tomar o controle do conjunto de exércitos europeus, francês incluído [4]. Trata-se de utilizar a União Europeia, num momento em que os Estados Unidos estão em crise, para afirmar, no plano político, a potência económica alemã. Mas, como passar sem o poderoso exército britânico após o Brexit? Como gerir (gerenciar-br) a força nuclear francesa? E que o margem de manobra estão os Estados Unidos dispostos a conceder à Alemanha?

A Primeira-ministro britânica, Theresa May, respondeu, no que lhe diz respeito, que o Reino Unido entendia negociar um Tratado de Defesa com a União Europeia, assim que a tivesse deixado ; o que leva a Alemanha de volta à visão que Winston Churchill tinha sobre o assunto. A União Europeia deve manter a estabilidade no Ocidente do continente, Londres será para ela sempre um aliado sólido, mas, será o governo de Sua Majestade quem fixará os objectivos comuns e, seguramente, não Berlim, nem Paris.

O Primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, traçou o elogio da Europa da Defesa e afirmou que o seu país consagraria 2% do seu PIB às questões militares em 2025. Capitalizando a excelente comunicação do Presidente Emmanuel Macron, ele manifestou o seu apoio às ambições alemãs ao mesmo tempo que se abstinha de responder a questão concreta da “Força de Ataque”. Portanto, pouco se avançou : o tandem Macron-Philippe alegra-se com o novo mecanismo de concertação europeia de consulta em matéria de indústria da Defesa (o PESCO), no entanto, só assinou compromissos concretos com Londres.

A enorme delegação dos EUA comportou-se como imaginado no documento preparatório: Washington atribui muita importância aos seus aliados para reforçar a sua credibilidade. Basta dizer que a afirmação do poder militar alemão apenas será possível tendo o Pentágono a rédea curta na mão.

A Ucrânia e a Crimeia

Enquanto a Alemanha votou as sanções europeias contra a Rússia, os membros do MSC não põem em questão a reunificação da Crimeia com a Rússia. Eles não se apoiam no exemplo da reunificação alemã, porque esta não foi feita em detrimento de outro Estado, mas na sua própria iniciativa de reconhecer a independência da Eslovénia, da Croácia e da Bósnia-Herzegovina contra a vontade da Federação Jugoslava (actual Sérvia) [5].

Eles analisam a crise ucraniana em termos de tectónica de placas. Para eles, as forças que lá se enfrentaram durante uma vintena de anos levaram a esse divórcio. Portanto, a questão do Donbass é a de delimitação de placas. A resposta não é a mesma segundo se observa a História a longo ou curto prazo.

Seja como for, a MSC considera os acordos de Minsk II como a única solução de paz, mas não os entende da mesma forma que Moscovo, sendo o texto a respeito particularmente impreciso.

Os Alemães ficaram surpresos com a proposta do Presidente Vladimir Putin de colocação de uma força de estabilização das Nações Unidas no Donbass. Eles vêm-na como encarregue de fazer respeitar a ordem de Kiev e, portanto, de desarmar a região enquanto o governo ucraniano poderia, por sua vez, se preparar para um novo confronto. Não é evidentemente o ponto de vista russo.

Uma dezena de personalidades ucranianas estavam presentes em Munique. Claro, o Presidente Petro Poroschenko e os seus aliados, como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Pavlo Klimkin (antigo embaixador em Berlim), ou o autarca (perfeito-br) de Kiev, Vitali Klitschko (antigo campeão mundial de boxe pesos pesados, WBO & WBC, «herói» de Maidan) . Igualmente líderes económicos como Natalie Jaresco (uma ex-empregada do Departamento de Estado dos EUA, colocada por Washington como Ministra das Finanças), ou o patrão da Naftogaz, Andriy Kobolyev, e os oligarcas Viktor Pinchuk e Sherhiy Taruta. Mas, tendo uma confiança limitada na actual equipa governante, a MSC havia convidado igualmente Yulia Timoschenko, os deputados Mustafa Nayyem (o iniciador do Maidan) e Svitlana Zalishchuk ( da US National Endowment for Democracy).

Numa sala separada, fora das vistas, os representantes da França, da Alemanha, da União Europeia e da Rússia encontraram-se com os da Ucrânia. Nada avançou e sobretudo sequer a ideia de uma colocação de Capacetes Azuis.

O Médio Oriente visto de Berlim

A Alemanha investiu consideravelmente no projecto USA no Médio Oriente (estratégia de destruição das sociedades e dos Estados concebida pelo Almirante Arthur Cebrowski [6]), mas pouco no projecto americano-britânico das «primaveras árabes». Ela alberga e apoia, desde a Guerra Fria, vários quartéis-generais dos Irmãos Muçulmanos, entre os quais o dos Sírios em Aix-la-Chapelle. Ela participou no assassinato do antigo Primeiro-ministro libanês Rafic Hariri [7]. Ela co-redigiu, em 2012, o plano Feltman de capitulação total e incondicional da Síria [8]. Actualmente, Volker Perthes, o Director da Stiftung Wissenschaft und Politik, o seu “think-tank” estatal, é conselheiro de Jeffrey Feltman na ONU.

Desde há vários anos, os documentos internos do Serviço Europeu para a Acção Exterior (SEAE) são cópi-e-colas das notas de Volker Perthes para o governo alemão.

Volker Perthes, estava, é claro, presente em Munique [9], com Jeffrey Feltman e os seus amigos, Lakdhar Brahimi, Ramzi Ramzi, Steffan de Mistura, os Generais David Petraeus (o fundo KKR estava também representado por Christian Ollig) e John Allen (Brookings Institution), assim como Nasser al-Hariri, o presidente da Alta-autoridade para as Negociações (oposição síria pró-Saudita), Raed al-Saleh, o director dos Capacetes Brancos (Alcaida) e os seus “sponsors” cataris, entre os quais o Emir Thamim.

Num artigo do documento preparatório da Conferência [10], Volker Perthes assegura que o equilíbrio político do Médio-Oriente acaba de bascular. No entanto, ele argumenta nisto apoiando-se sobre o que deseja e não sobre o que vê. Ele garante que o governo de Damasco está exausto pela guerra, quando este acaba de estender uma armadilha bem montada aos Israelitas e conseguiu destruir um dos seus aviões. Ele avalia a rivalidade saudo-iraniana crendo que Riade está numa posição de força, quando o contra-golpe Palaciano se organiza a partir do exterior. Ele imagina que os Emirados vão ajudar a Arábia Saudita contra Teerão, quando eles acabam de impôr a Riade a partição do Iémene e se aproveitam da riqueza do Dubai contornando o embargo anti-iraniano.

Os erros de Volker Perthes foram ampliados pelos —voluntários— de três patrões, do BND alemão (Bruno Kahl), do MI6 britânico (Alex Younger) e da DGSE francesa (Bernard Émié), que explicaram numa sala à parte, diante de uma plateia escolhida pela sua credulidade, as suas inquietações face à operação turca na Síria. Os três homens fingiram acreditar que os combatentes do YPG são a melhor defesa contra o Daesh (E.I.), no momento em que deviam estar a formar com os ex-daeshistas a Força de Segurança das Fronteiras e que, esta semana, vários oficiais jiadistas foram presos. pelo Exército Árabe Sírio ao tentarem chegar a Afrin misturados com combatentes curdos [11]. Claro, a arte destes três mestres-espiões é a de saber a quem devem dizer a verdade e a quem podem eles mentir. Continuando nas suas tiradas, deixaram entender que o Exército Árabe Sírio utiliza armas químicas —aproveitando-se assim da ausência na sala do Secretário da Defesa dos EUA, Jim Mattis, que tinha sublinhado alguns dias antes a inexistência de provas quanto à matéria [12]—.

Definitivamente, antes de se rearmar maciçamente, a Alemanha deveria escolher com mais cuidado os seus analistas de política estrangeira.