Déclaration états-unienne sur la désinformation iranienne

Les dirigeants iraniens savent que la vérité est dangereuse. Il est important de rectifier les choses.

Premièrement, le président Trump n’a pas fait passer de message par l’intermédiaire d’Oman appelant à des pourparlers avec l’Iran. Nous avons clairement énoncé notre position. Nous sommes prêts à intervenir au moment opportun. Il est révélateur que le régime iranien a rejeté les ouvertures diplomatiques récentes historiques du premier ministre japonais M. Abe, attaqué un pétrolier japonais dans le golfe d’Oman et abattu un avion américain dans l’espace aérien international.

Lorsque le régime iranien décidera de renoncer à la violence et de répondre à nos démarches diplomatiques par la diplomatie, il sait comment nous joindre. En attendant, notre campagne d’isolement diplomatique et de pression économique à l’encontre du régime s’intensifiera.

Deuxièmement, les États-Unis ont montré sans qu’il subsiste aucun doute à ce sujet que l’Iran a abattu un avion américain sans pilote dans l’espace aérien international. La carte dessinée à la main par le ministre des Affaires étrangères M. Zarif pour contester ce fait n’est pas crédible. Cette attaque est la deuxième de l’Iran ciblant un avion américain sans pilote au cours des quelques dernières semaines.

Troisièmement, les États-Unis n’évacuent pas de personnel de la base aérienne de Balad en Iraq. Sous la direction du président Trump, les États-Unis sont plus déterminés que jamais à prêter assistance à leurs alliés et partenaires dans la région.

Les États-Unis veulent la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Les décisions que nous avons prises en réponse aux attaques irresponsables de l’Iran avaient pour objet de dissuader la république islamique d’Iran de se doter d’armes nucléaires et de systèmes de lancement pour ces armes, ainsi que d’empêcher le plus grand État commanditaire du terrorisme de menacer les Américains et les intérêts américains dans le monde. Les dirigeants iraniens savent que c’est la vérité, et c’est pour cela qu’ils ont recours à la violence et à la désinformation. Nous continuerons à rétablir la vérité.