أمر الرئيس ترامب يفرض عقوبات على مكتب علي خامنئي

أصدر البيت الأبيض اليوم أمرًا تنفيذيًا يعاقب مكتب المرشد الأعلى ويفوض بمزيد من العقوبات على المرتبطين به، وتمّ اتخاذ هذا الإجراء كجزء من حملة الضغط القصوى التي تمارسها الإدارة ضد النظام الإيراني الذي شارك في 40 عامًا من الإرهاب والعدوان على الولايات المتحدة وحلفائنا، وقد استهدف، في الآونة الأخيرة، طائرة أمريكية بدون طيار ونفّذ هجمات على الملاحة التجارية الدولية.

لقد أثرى مكتب المرشد الأعلى نفسه على حساب الشعب الإيراني، وهو يتربّع على شبكة واسعة من التسلط والفساد ويحرم الشعب الإيراني من الحرية والفرصة التي يستحقها. إن إجراء اليوم يحرم قيادة إيران من الموارد المالية لنشر الرعب وقمع الشعب الإيراني.

الطريق الوحيد للمضي قدماً هو أن تتفاوض إيران على صفقة شاملة تتناول النطاق الكامل لسلوكياتها المزعزعة للاستقرار. وإلى أن يتمّ ذلك، ستستمر حملتنا لفرض العزلة الدبلوماسية والحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية. إما عندما يقرّر النظام الإيراني التخلي عن العنف ومقابلة دبلوماسيتنا بالدبلوماسية، فإنه يعرف كيفية الوصول إلينا.