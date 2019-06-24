شبكة فولتير

أمر الرئيس ترامب يفرض عقوبات على مكتب علي خامنئي

شبكة فولتير | واشنطن (الولايات المتحدة)
+
JPEG - 36.3 كيلوبايت

أصدر البيت الأبيض اليوم أمرًا تنفيذيًا يعاقب مكتب المرشد الأعلى ويفوض بمزيد من العقوبات على المرتبطين به، وتمّ اتخاذ هذا الإجراء كجزء من حملة الضغط القصوى التي تمارسها الإدارة ضد النظام الإيراني الذي شارك في 40 عامًا من الإرهاب والعدوان على الولايات المتحدة وحلفائنا، وقد استهدف، في الآونة الأخيرة، طائرة أمريكية بدون طيار ونفّذ هجمات على الملاحة التجارية الدولية.

لقد أثرى مكتب المرشد الأعلى نفسه على حساب الشعب الإيراني، وهو يتربّع على شبكة واسعة من التسلط والفساد ويحرم الشعب الإيراني من الحرية والفرصة التي يستحقها. إن إجراء اليوم يحرم قيادة إيران من الموارد المالية لنشر الرعب وقمع الشعب الإيراني.

الطريق الوحيد للمضي قدماً هو أن تتفاوض إيران على صفقة شاملة تتناول النطاق الكامل لسلوكياتها المزعزعة للاستقرار. وإلى أن يتمّ ذلك، ستستمر حملتنا لفرض العزلة الدبلوماسية والحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية. إما عندما يقرّر النظام الإيراني التخلي عن العنف ومقابلة دبلوماسيتنا بالدبلوماسية، فإنه يعرف كيفية الوصول إلينا.

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “أمر الرئيس ترامب يفرض عقوبات على مكتب علي خامنئي”, شبكة فولتير , 24 حزيران (يونيو) 2019, www.voltairenet.org/article206847.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

اللعب الأميركي حول إيران
اللعب الأميركي حول إيران
بقلم تييري ميسان
ليبرمان..ورقة الكريملين
ليبرمان..ورقة الكريملين
بقلم تييري ميسان
نحن جميعا كذابون
نحن جميعا كذابون
بقلم تييري ميسان
لقاء صحفي مع جاريد كوشنر
لقاء صحفي مع جاريد كوشنر
بقلم Jared Kushner , شبكة فولتير
 
البرلمان الاوروبي
البرلمان الاوروبي
بقلم تييري ميسان, شبكة فولتير
 