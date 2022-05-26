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يشرفني بالنيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن أشير إلى البند المدرج في جدول الأعمال المعنون ”رسالة مؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 1971 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثلين الدائمين للجزائر والعراق والجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة“ (S/10409) بشأن احتلال جمهورية إيران الإسلامية بالقوة لثلاث جزر تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وبناءً على تعليمات من حكومتي أود أن أعرب لكم عن احتجاجها الشديد على قيام جمهورية إيران الإسلامية بافتتاح مطار (الإمام علي) في جزيرة طنب الكبرى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 شباط/فبراير 2022، والمحتلة باستخدام القوة المسلحة من قبل جمهورية إيران الإسلامية منذ عام 1971.

وإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعيد التأكيد على أن استمرار محاولة حكومة جمهورية إيران الإسلامية فرض واقع غير مشروع بالقوة على جزيرة طنب الكبرى، بما في ذلك احتلالها غير المشروع للجزيرة، ينتهك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الجزيرة ولا يترتب عليه أي حقوق لجمهورية إيران الإسلامية، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وتقضي بأن هذا الاستيلاء لن يُعترف به كعمل مشروع.

وإن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتج بشدة على هذه الانتهاكات وعلى استمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية لجزيرة طنب الكبرى والجزيرتين الباقيتين طنب الصغرى وأبو موسى. وتؤكد على أن استمرار الاحتلال الإيراني ومحاولة تكريسه لا يساعدان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، كما يتعارض مع مبادئ حسن الجوار ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.