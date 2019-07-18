شبكة فولتير

يمكن لممول الجهاد شراء أكسل سبرينغر

شبكة فولتير
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يعتزم صندوق KKR للاستثمار العائد لكوهلبيرع غرافيس وشركاهم، شراء خٌمس مجموعة آكسل سبرينغر Axel Springer الألمانية للصحافة والنشر.

تسبب الإعلان عن هذا الاستحواذ المحتمل في ارتفاع كبير في أسهم شركة سبرنغر في بورصة فرانكفورت.

KKR هو صندوق استثمار ضخم، قام بتحويل كميات ضخمة من الأموال إلى تنظيمي القاعدة وداعش في سوريا والعراق. في عام 2013، أنشأ معهد KKR العالمي، وعين مديراً له، الجنرال ديفيد بترايوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ومنظم عملية خشب الجميز(عملية تهريب الأسلحة التي تورطت فيها 17 حكومة على الأقل [1] ).

مدير صندوق KKR، هنري كرافيس - زوجته مديرة مجموعة بيلدربيرغ Bilderberg - هو الممول السري الرئيسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون [2].

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1] “وما أدراك ما أذربيجان”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, سوريا , شبكة فولتير , 18 تموز (يوليو) 2017, www.voltairenet.org/article1...

[2] “من يقف خلف ماكرون”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, سوريا , شبكة فولتير , 11 كانون الأول (ديسمبر) 2018, www.voltairenet.org/article2...

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مصادر : “يمكن لممول الجهاد شراء أكسل سبرينغر”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 18 تموز (يوليو) 2019, www.voltairenet.org/article207051.html

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