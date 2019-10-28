تسعى ألمانيا للانخراط عسكريا في الشرق الأوسط الموسع

وصول الوفد الألماني إلى القاهرة

يعقد مؤتمر ميونيخ الأمني ندوتين بين القادة العرب والألمان يومي 25 و 26 أكتوبر في القاهرة و 27 و 28 أكتوبر في الدوحة.

مصر - مع سوريا والمملكة العربية السعودية - منخرطة ضد جماعة الإخوان المسلمين، بينما تدعم قطر - مع تركيا وإيران- هذه الجماعة السرية.

حضر اجتماع القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير خارجيته سامح حسن شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحضور حوالي أربعين شخصية أخرى، منهم وزراء خارجية النيجر، وأوغندا وجيبوتي.

ووجب أن يحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماع الدوحة مع حوالي أربعين شخصية أخرى بما في ذلك وزير خارجية إيران و رئيس كردستان العراق، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث. وسوف تمثل الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، اليمنية توكل كرمان، جماعة الإخوان المسلمين.

أما الحكومة الألمانية فسوف يمثلها في كلا الاجتماعين وزير الدولة للشؤون الخارجية، نيلز أنين، الذي كان باحثًا في صندوق مارشال الألماني ثم أصبح نائباً عن الحزب الاشتراكي.

تُعقد هذه المبادرة الخاصة بمؤتمر ميونيخ الأمني بينما لم تنظم مناسبات خارج ألمانيا منذ عامين، وتريد المستشارة أنجيلا ميركل تنفيذ توصيات صندوق مارشال الألماني و Stiftung Wissenschaft بوليتيك: الانخراط عسكريا في الشرق الأوسط الموسع إلى جانب الولايات المتحدة.