Offre de récompense US pour des informations sur les mécanismes financiers du Corps des gardiens de la révolution

Département d’État des États-Unis

Le programme Rewards for Justice (« Récompenses pour la justice », RFJ) du département d’État des Etats-Unis offre une récompense pouvant aller jusqu’à 15 millions de dollars pour toute information pouvant conduire à la perturbation des mécanismes financiers du Corps des gardiens de la révolutionnaire islamique (CGRI) et de ses branches, en particulier les Forces Al-Qods. Cette récompense s’applique aussi à la recherche d’informations sur les ventes de pétrole illicites du CGRI, notamment par l’intermédiaire de pétroliers comme l’Adrian Darya.

Le département [d’Etat] offre des récompenses pour toute information se rapportant :

aux sources de revenus du CGRI et de ses branches, notamment les forces Al-Qods, ou leurs mécanismes financiers clés ;

aux mécanismes financiers illicites des CGRI, en particulier le système « pétrole contre argent » ;

aux sociétés écrans liées au groupe des CGRI qui opèrent au niveau international pour le compte de celui-ci ;

aux personnes physiques ou morales qui aident le CGRI à se soustraire aux sanctions américaines et internationales ;

aux institutions financières formelles en affaire avec le CGRI ;

aux modalités de transferts de fonds et de matériel à ses mandataires et partenaires terroristes et militaires par le CGRI ;

aux donateurs ou facilitateurs financiers du CGRI ;

aux institutions financières ou bureaux de change qui facilitent les transactions du CGRI ;

aux entreprises ou investissements détenus ou contrôlés par le CGRI ou ses financiers ;

aux sociétés écrans opérant dans le secteur des achats internationaux de technologies à double usage pour le compte du CGRI ; et

aux opérations criminelles faisant intervenir des membres et des sympathisants du CGRI qui bénéficient financièrement à l’organisation.

Des informations complémentaires sur cette offre de récompense sont disponibles sur le site web de Rewards for Justice à l’adresse www.rewardsforjustice.net. Nous encourageons toute personne disposant d’informations sur les mécanismes financiers du CGRI à contacter RFJ via le site web, par courrier électronique à l’adresse [email protected], ou le responsable de sécurité régional de l’ambassade ou du consulat américain le plus proche. Toutes les informations resteront strictement confidentielles.

RFJ est un programme administré par le service de sécurité diplomatique du département d’État des États-Unis. Depuis sa création en 1984, le programme a versé plus de 150 millions de dollars à plus de 100 personnes qui ont fourni des informations exploitables ayant permis de traduire des terroristes en justice ou de prévenir des actes de terrorisme international dans le monde entier. Suivez-nous sur Twitter à https://twitter.com/Rewards4Justice.