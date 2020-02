Budsjettet for Amerikas framtid som presentert av USAs regjering viser hva Trump-administrasjonen prioriterer i sitt føderale budsjettår for 2021 (som begynner første oktober i år).

Framfor alt kutter de i sosiale utgiftene. For eksempel kutter de i bevilgningen til Department for Health and Human services med 10 %.

Dette skjer samtidig som ledelsen for helsetjenestene rapporterer at influensa alene krevde 10 000 menneskeliv i USA fra oktober til februar av en befolkning på 330 millioner.

Denne informasjonen blir kvalt av de store mediene. Derimot roper de høyt om en global alarm for de 1770 døde på grunn av korona-viruset i Kina, i et land med 1,4 milliarder mennesker. Der har de satt i verk eksepsjonelle midler for å begrense skaden av epidemien.

Man kan ikke hjelpe for å bli mistenksom overfor den virkelige hensikten med denne trakasserende media-kampanjen, som innfører terror over alt som er kinesisk.

I motivasjonen til USA-budsjettet slås det fast at «Amerika har tidlig sett utfordringen som kommer fra oppvåknende rivaliserende nasjonalstater, spesielt Kina og Russland».

Kina er beskyldt for «å føre en økonomisk krig med cyber-våpen mot De Forente Stater og deres allierte», og for å «ønske å danne en Indo-Pacific region i sitt eget bilde, noe som vil være kritisk for USAs sikkerhet og økonomiske interesser».

For å sikre at «denne regionen er fri for den onde kinesiske innflytelsen», vil USA grunnlegge «the Global Engagement Center for Countering Chinese Propaganda and Misinformation». Til dette vil de bruke 30 millioner dollar.

I sammenheng med «økende strategisk konkurranse» understreker USAs regjering at «budsjettet vil gi prioritet til å grunnlegge programmer som øker våre fordeler mot Kina, Russland og andre motstandere».

Fram til nå har president Trump annonsert følgende: «Til å garantere indre sikkerhet og fremme USA interesser i utlandet , trenger vi 740,5 milliarder dollar av budsjettet til nasjonalt forsvar».

Det militære får tildelt 69 milliarder dollar til krigsoperasjoner i utlandet, mer enn 19 milliarder dollar til 10 krigsskip, 15 milliarder dollar til 115 F-35 jagerfly og andre fly, og 11 milliarder dollar til potensielle landbaserte utrustninger.

Til Pentagons forsker- og teknologi-programmer trengs 14 milliarder dollar til utvikling av hypersoniske og direkte energi-våpen, rom-systemer og 5G nettverk.

Dette er bare noen få av en lang liste utgifter (av skattebetalernes penger) som inkluderer alle de mest avanserte våpensystemene, med kolossal profitt for Lockheed Martin og annen krigsindustri.

I tillegg til Pentagons budsjett er det forskjellige militære utgifter inkludert i budsjettene til andre departementer.

I finansåret 2021 vil Department of Energy motta 27 milliarder dollar for å opprettholde og modernisere atom-arsenalet. Department of Homeland Security vil også få 52 milliarder dollar til sine egne hemmelige tjenester.

Department of Veterans Affairs vil få 243 milliarder dollar (10 % mer enn i 2020) til pensjonert militært personell.

Til sammen vil disse, og andre saker, føre til at utgiftene til USAs militære vil bli på mer enn 1 billion dollar (1000 milliarder, overs.) i finansåret 2021.

At USAs militære bruker så mye har enn drivende effekt på andre land. Men det er på mye lavere nivåer.

Selv om man kun regner med Pentagons budsjett, så bruker USAs militære 3 til 4 ganger mer enn Kina, og 10 ganger mer enn Russland.

USAs militære bruk av penger er den største enkelt-bidragsyter til den globale økonomien. Slik «sikrer budsjettet USAs militære dominans på alle områder i krig; luft, bakke, sjø, rom, og cyber-space» sier Det Hvite Hus, og annonserer at De Forente Stater snart vil være i stand til å produsere 80 nye atom-krigshoder om et år eller to.

«Amerikas framtid» kan betyr verdens ende.