« Horizons et débats », n°3, 17 février 2020

Julian Assange, prisonnier politique

Rassemblons nos efforts pour la libération de Julian Assange, par Eva-Maria Föllmer-Müller / L’Europe après le Brexit, par Karl Müller / La Suisse après le Brexit et avant une nouvelle épreuve de force avec Bruxelles. Point de vue par Marianne Wüthrich / « Le droit à la vie de tout être humain est protégé par la loi » (Article 2 de la CEDH) / Déclaration commune des religions monothéistes abrahamiques sur la question de la fin de vie / Plus de démocratie directe en Allemagne (Partie 6) : L’empathie politique, par Christian Fischer / L’instruction direct, plus grande étude au monde sur l’efficacité de l’enseignement, par Peter Aebersold / Qui a inventé l’horloge ? Ce n’étaient pas les Suisses – mais la nature !, par Heini Hofmann.