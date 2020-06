I den sicilianske byen Ravanusa kjørte den 33 år gamle Dario Musso ned gaten med en megafon. Han ønsket å vekke opp sine medborgere med følgende rop: «Pandemien er ikke dødelig! Kom ut! Ta av dere maskene! Åpne opp butikkene!».

Alle vitner påstår at han er fullstendig tilregnelig, han er bare rasende.

Han ble arrestert av Carabinieri (en av Italias lovlige styrker) og sendt til et psykiatrisk sykehus, der han ble bundet fast til sengen i fire dager. Han ble matet med drypp og gitt beroligende midler.

Sykehuset nekter å komme med noen slags informasjon.

Ifølge artikkel 2 i den italienske grunnloven heter det:» Alle har rett til fritt å uttrykke sine tanker i tale, skrift eller med kommunikasjon på annen måte».

Og i artikkel 22 heter det: «Ingen må med tvang bli underkastet medisinsk behandling uten at det er regulert ved lov. Den loven må ikke på noen måte bryte grensene for for det som regnes som respekten for et menneske».