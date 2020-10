S blížícími se prezidentskými volbami v USA je země rozdělena na dva tábory, které se navzájem podezřívají z přípravy státního převratu. Na jedné straně jsou demokraté a neorganizovaní republikáni a na straně druhé jsou stoupenci prezidenta Jacksona, kteří tvoří většinu v republikánské straně, aniž by sdíleli její ideologii.

Nezapomeňte, že již v listopadu 2016 společnost pro manipulaci s médii v čele s Davidem Brockem, mistrem agitace a propagandy, dala dohromady přes 100 milionů dolarů na zničení image nově zvoleného prezidenta ještě předtím, než převzal prezidentskou funkci [1]. Od té doby, ještě předtím, než s tím mohl něco udělat, mezinárodní tisk vykreslil amerického prezidenta jako neschopného člověka a zároveň jako nepřítele lidu. Některé noviny dokonce vyzývaly k jeho zavraždění. Jeho administrativa ho téměř čtyři roky neustále veřejně odsuzovala jako zrádce, kterého platí Rusko, a mezinárodní tisk ho silně kritizoval.

Jiná skupina, nazvaná Transition Integrity Project (TIP), plánuje v současné době scénáře, na jejichž základě má být ve volbách 2020 svržen, nehledě na to, zda prohraje, či vyhraje. Jednalo se o celonárodní kauzu, neboť zakladatelka skupiny TIP, profesorka Rosa Brooksová, vyzradila informace v sáhodlouhém článku v deníku Washington Post, do kterého pravidelně přispívá [2].

Skupina TIP uspořádala loni v červnu čtyři hry, které simulovaly různé výsledky, předjímající reakce obou kandidátů. Všichni účastníci byli demokraté a republikáni (ideologicky vzato, ne „republikáni“ ve smyslu členství ve straně), nikdo z nich nebyl stoupencem Jacksona. Není překvapením, že všichni tyto lidé věří, že „Trumpova administrativa trvale podkopávala základní zásady demokracie a právního státu, a že si osvojila mnoho zkorumpovaných a diktátorských praktik. Došli proto k závěru, že prezident Trump se pokusí o státní převrat, a uvědomili si, že jejich povinností je preventivně vymyslet „demokratický“ státní převrat [3].

Pro současné politické myšlení je charakteristické postavit se za demokracii, avšak odmítat rozhodnutí, která jsou v rozporu se zájmy vládnoucí třídy. Opravdu, členové TIP vždy pohotově připouštějí, že volební systém USA, který hájí, je hluboce „antidemokratický“. Ústava nepřisuzuje prezidentské volby občanům, ale volební škole, složené z 538 osob, které jmenují guvernéři. Účast občanů, s jejíž nezávislostí se nepočítalo, se v praxi postupně stala normou, ale pouze jako vodítko pro guvernéry. Proto v roce 2000, když byl zvolen George W. Bush, se floridský Nejvyšší soud odvolal na to, že nemusí znát přání občanů Floridy, ale pouze přání 27 voličů, které jmenoval jejich floridský guvernér.

Zcela proti všeobecnému přesvědčení Ústava USA neuznává lidovou suverenitu, ale pouze suverenitu guvernérů. Navíc volební škola, tak jak ji navrhl Thomas Jefferson, řádně nefunguje od roku 1992: zvolený kandidát již nezastupuje většinu přání občanů v těch státech, které vychýlí výsledky voleb [4].

Skupina TIP si posvítila téměř na vše, co by se mohlo stát během tříměsíčního období mezi volbami a nominací. Uznává, že vzhledem k využití hlasování nepřítomných osob v době epidemie bude velmi obtížné stanovit výsledky voleb. TIP záměrně neprozkoumala možnost, že by Demokratická strana vyhlásila za vítěze voleb Joe Bidena navzdory nedostatečnému počtu hlasů, a že by ho šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová uvedla do úřadu ještě předtím, než by byl Donald Trump prohlášen za poraženého. V takovém případě by existovali dva konkurenční prezidenti, což by znamenalo začátek druhé občanské války.

Tato eventualita vede některé státy k tomu, že zvažují odtržení a jednostranné vyhlášení nezávislosti svého státu. To platí zejména pro západní pobřeží USA. Aby se zabránilo tomuto procesu dezintegrace, někteří se zasazují o rozdělení Kalifornie, aby tento stát získal více členů ve volební škole. Avšak toto řešení je již postojem v národním konfliktu, protože upřednostňuje zastoupení lidu na úkor moci guvernérů.

Mimo to jsem vloni v březnu psal o pokušení provést pučistický převrat ze strany několika členů vojska [5] , na což se později odvolávalo několik vysoce postavených důstojníků [6].

Tyto různé úhly pohledu svědčí o hluboké krizi, kterou si Spojené státy procházejí. „Americké impérium“ se mělo rozpadnout po rozpadu Sovětského svazu. To se však nestalo. Mělo se samo přetvořit s finanční globalizací. To se také nestalo. Při každém konfliktu (etnické rozdělení Jugoslávie, útoky 11. září) docházelo k velkému počtu úmrtí. Již nebude déle možné odkládat konečné termíny [7].