Prezident Donald Trump nechal umístit portrét svého předchůdce Andrew Jacksona do Oválné pracovny Bílého domu.

Tak tady to máme: pohroma, kterou jsme předvídali celých 30 let, je na obzoru. Spojené státy neúprosně směřují k rozpadu a občanské válce.

„Americké impérium“ nemělo od dob zániku SSSR žádného existenčního nepřítele, a proto již nemá důvod existovat. Snaha George H. Bushe st. a Billa Clintona dát zemi nový život prostřednictvím globalizace obchodu zničila střední třídu v USA a téměř na celém Západě. Pokus George W. Bushe ml. a Baracka Obamy uspořádat svět v rámci nové formy kapitalismu - tentokrát finanční - uvízl v píscích Sýrie.

Je příliš pozdě změnit směr. Snahu Donalda Trumpa zříci se amerického impéria a znovu zaměřit úsilí země na domácí prosperitu, kterou sabotovaly elity díky puritánské ideologii „Otců poutníků“. Výsledkem je to, čeho se obávali Richard Nixon a jeho volební poradce Kevin Philipps: Spojené státy jsou na pokraji rozpadu a občanské války.

To, co zde uvádím, není fantazie, ale analýza mnoha pozorovatelů ve Spojených státech a po celém světě. Například Nejvyšší soud ve Wisconsinu prohlásil, že odvolání kvůli volebním podvodům v souvislosti s Donaldem Trumpem je nepřípustné, a to nikoli z právních důvodů, ale proto, že „by to otevřelo Pandořinu skříňku“.

Ve skutečnosti navzdory zkresleným událostem, které ovládají mezinárodní tisk, mohou být odvolání, jež podal končící prezident, buď posuzována podle zákona, a Trump by měl zjevně pravdu, nebo posuzována v politice, kdy dokazují, že má pravdu, což by vyvolalo občanskou válku. Konflikt je již příliš rozvinutý. Posuzovat ho politicky v rozporu se zákonem také vyvolá občanskou válku.

Musíme přestat interpretovat prezidentské volby jako rivalitu mezi demokraty a republikány, jelikož Donald Trump nikdy netvrdil, že je členem Republikánské strany, proti které útočil během své kampaně v roce 2016. Není osvícený muž, ale je následovník prezidenta Andrew Jacksona (1829-37). Ano, ideologicky Jackson předznamenal„Jižany“, „Konfederáty“.

Jen proto, že Andrew Jackson je v Evropě ignorován, neznamená, že je okrajovou figurou v dějinách Ameriky. Jeho portrét je na dvacetidolarové bankovce, kterou vetoval ve Federální rezervě.

Musíme přestat tvrdit, že Donald Trump nereprezentuje většinu spoluobčanů, když byl poprvé zvolen prezidentem v roce 2016, když pomohl tisícům kandidátů vyhrát místní volby svým jménem a když získal o miliony hlasů více, než v roce 2016.

Nikdo v Evropě zřejmě nechápe, co se tady děje, protože každý se drží myšlenky, že Spojené státy jsou dokonalým příkladem demokracie. Prosím, přečtěte si Ústavu USA, zabere vám to jen pár minut. Uznává svrchovanost federativních států, nikoli lidu. Jeden z hlavních autorů Alexander Hamilton to řekl a napsal do Listů federalistů: jejím účelem je nastolit režim, srovnatelný s britskou monarchií, bez aristokracie, rozhodně to není demokracie.

Tato Ústava trvala dvě století jen kvůli kompromisu prvních deseti dodatků (Listina základních práv a svobod). Ale v tomto věku globalizace informací může každý vidět, že kostky jsou vrženy. Tento systém je určitě tolerantní, ale oligarchický. Ve Spojených státech vypracovávají návrhy téměř všech zákonů organizované nátlakové skupiny, bez ohledu na to, kdo je zvolen do Kongresu a Bílého domu. Politický personál je jen kouřovou clonou, která skrývá skutečnou moc. Tyto skupiny registrují všechna rozhodnutí všech politiků a každoročně zveřejňují seznamy, zaznamenávající jejich poslušnost.

Evropané, kteří chtějí reprezentovat USA jako demokratický národ, stále tvrdí, že prezidentské volby jsou záležitostí voličů. To je naprosto falešné. Ústava nestanovuje volbu federálního prezidenta na druhém stupni občany, ale sborem volitelů, jmenovaných guvernéry. Postupem času to skončilo tak, že guvernéři pořádali volby ve svých státech ještě předtím, než byli vybráni členové sboru volitelů. Někteří souhlasili s tím, že to bude zahrnuto do místní ústavy. Nesouhlasili s tím však všichni. Nyní je tomu tak, že federálnímu Nejvyššímu soudu na tom nezáleží, stejně jako před 20 lety, když probíhaly prezidentské volby George W. Bush versus Al Gore. Soud výslovně uvedl, že případné zfalšování voleb, které proběhlo na Floridě, nespadá do jeho pravomoci.

V tomto kontextu lze říci, že by Donald Trump pravděpodobně volby v roce 2020 vyhrál, kdyby USA byly demokratické, ale prohrál, protože USA jsou oligarchie a politici Trumpa nechtějí.

Stoupenci prezidenta Jacksona, podporovatelé demokracie, nemají jinou možnost, než chopit se zbraní, aby jejich věc zvítězila, jak přímo stanovuje druhý dodatek Ústavy. V původním smyslu druhého dodatku je právo Američanů získat a držet jakékoliv válečné zbraně míněno tak, že mají právo vzbouřit se proti tyranské vládě, stejně jako to udělali proti britské monarchii. To je význam kompromisu z roku 1789, který většina z nich považovala za porušený.

Generál Michael Flynn, který byl ve funkci poradce pro národní bezpečnost velmi krátce, nyní vyzval k pozastavení Ústavy a zavedení stanného práva, aby se zabránilo občanské válce. Pentagon, jehož ředitele před měsícem nahradil odcházející prezident ve prospěch přátel generála, stojí stranou.

Donald Trump mezitím oznámil, že se dostaví před soud v Texasu, který rozhodne o podvodech u místních voleb. Texas je jedním ze dvou států, které tvořily samostatnou republiku ještě předtím, než se připojily ke Spojeným státům. Když se ale Texas připojil, ponechal si právo na vystoupení. V roce 2009 guvernér Rick Perry pohrozil odchodem z unie Spojených států. Tato myšlenka je stále silná. Nyní se očekává, že místní kongres rozhodne o návrhu člena texaské Sněmovny reprezentantů Kyla Biedermanna o referendu o nezávislosti.

Proces rozpadu Spojených států by mohl být rychlejší, než v SSSR. Tím se v té době v Moskvě zabýval profesor Igor Panarin. Demografické údaje se od té doby změnily a byly analyzovány Colinem Woodardem. Země by byla rozdělena na 11 samostatných států na kulturním základě.

Jedenáct konkurenčních kulturních komunit, které dnes tvoří Spojené státy.

K těmto problémům se ještě přidávají stížnosti proti zákonodárným sborům zhruba ve 20 státech, které přijaly zákony během vypuknutí pandemie covid-19, týkající se řízení voleb takovým způsobem, jenž je v rozporu s jejich vlastními ústavami. Pokud budou tato odvolání, která jsou právně podložená, úspěšná, budou muset anulovat nejen prezidentské volby, ale všechny místní volby (do parlamentu, úřadu šerifa, státních zástupců, atd.). Dokud neproběhne zasedání Federální volební rady, nebude možné ověřit údajná fakta ve státě Texas, ani nikde jinde. Texas a další státy, které podaly podobná odvolání, i ta, která budou muset anulovat volby, se proto nebudou moci podílet na navržení dalšího prezidenta Spojených států. V takovém případě jediný náhradní postup, který bude platit, bude pro nový Kongres, ve kterém jsou puritáni v menšině a Jacksonovci tvoří většinu.