Court of Appeal i London reverserte en dom fra 2.juli som skulle hindre Venezuela i å hente 31 tonn gull deponert i Bank of England som sikkerhet for landets oljehandel.

I første instans hadde retten avgjort at i samsvar med «en enstemmig» doktrin, hadde Hennes Majestets regjering anerkjent Juan Guaido som president i Venezuela. President Nicolas Maduro og hans representanter skulle ikke lenger ha tilgang til gullet som er lagret i Bank of England.

Den høyere domstolen derimot, dømte denne avgjørelsen til å være ødelgeende for Bank of Englands omdømme.

Den understreket forskjellen mellom Storbritannias regjering anerkjennelse av Juan Guaido som president og Nicolas Maduro som den som offisielt sitter med den utøvende makten.

Venezuela kan derfor kunne forfølge prosedyrene foran Commercial Justice.