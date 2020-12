[1] Les Libanais ne reconnaissent pas l’Empire ottoman comme une puissance coloniale, ce qu’elle était pourtant. NdA.

[2] Par définition, le Liban n’étant pas une nation ne peut être ni une démocratie, ni une république. NdA.

[3] “موغريني، والحريري، وميقاتي، يختلسون أموالاً أوروبية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 28 كانون الثاني (يناير) 2020, www.voltairenet.org/article2...

[4] « L’administration Trump contre le Liban », Réseau Voltaire, 2 mai 2019.

[5] Une fuite de documents officiels britannique atteste de ce rôle. Lire Complete infiltrating Lebanon (65,11 Mo). Les résultats ambitionnés ont manifestement été tenus : les Libanais souffrent tellement qu’ils ne voient plus ni l’origine de leurs problèmes, ni les solutions à portée de main, cf. “Taking Lebanon’s Pulse after the Beirut Explosion”, Michael Robbins, Arab barometer, December 15, 2020.

[6] « Les Libanais, prisonniers de leur Constitution », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 21 octobre 2019.

[7] « Israël joue avec les nerfs des Libanais », Réseau Voltaire, 30 septembre 2020.

[8] “مسرحية الرئيس ماكرون الرديئة في لبنان”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 30 أيلول (سبتمبر) 2020, www.voltairenet.org/article2...

[9] « Vers une partition du Liban ? », Réseau Voltaire, 8 octobre 2020.