Według „Głosu Ameryki”, administracja Bidena postanowiła zbudować nową bazę wojskową w okupowanej Syrii [1].

Do miasta Al-Hasaka (600 km od Damaszku) przybyło 6 lutego 2021 r. ok. pięćdziesięciu ciężarówek ze sprzętem do rozpoczęcia budowy.

W czasie kadencji Trumpa Biały Dom trzykrotnie nakazywał wycofanie wszystkich wojsk amerykańskich z Syrii, gdzie przebywały one nielegalnie. Korzystając z pobłażliwości specjalnego przedstawiciela prezydenta USA ds. współdziałania z Syrią, Jamesa Jeffreya, kierownictwo Pentagonu i CIA domagało się wydłużenia terminów ewakuacji, bądź twierdziło, że należy pozostawić pewną część wojsk, by zapobiec powrotowi IPIS/ISIS. W rzeczywistości, kurdyjscy najemnicy uruchomili wydobycie ropy wspólnie z jedną z firm amerykańskich. Zyski trafiały do tychże najemników i do lewej kasy CIA. Umożliwiały one prowadzenie tajnych operacji w innych regionach świata bez kontroli ze strony Kongresu.

Obecnie administracja Bidena wzmacnia obecność wojskową USA w Syrii – z naruszeniem prawa międzynarodowego i rezolucji ONZ. Chce ona wywrzeć presję na Rosję i na Korpus Strażników Rewolucji, a wszystko dla wznowienia strategii Rumsfelda/Cebrowskiego [2], tj. strategii niekończących się wojen, rozpoczętych na Bliskim Wschodzie przez prezydentów George’a W. Busha i Baracka Obamę, a następnie przerwanych przez administrację Trumpa.

Nowy amerykański minister obrony gen. Lloyd Austin nadzorował już wszystkie wojny na Bliskim Wschodzie, w tym także wojnę w Syrii, pod koniec kadencji Baracka Obamy. To właśnie on opracował program szkolenia „rebeliantów” syryjskich za 500 milionów dolarów. Okazało się jednak, że nie znaleziono ani jednego kandydata na buntownika i przeszkolono tylko „czterech lub pięciu” żołnierzy, według oświadczenia samego Austina przed Senatem.