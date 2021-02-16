Amerika’nın Sesi’ne göre, Biden yönetimi işgal altındaki Suriye’de yeni bir askeri üs inşa etmeye karar verdi [1].

6 Şubat 2021’de, inşaata başlamak üzere malzeme yüklü yaklaşık elli kamyon Haseke’ye ulaştı.

Trump’ın görev süresi boyunca Beyaz Saray, üç defa ABD askerinin yasadışı olarak konuşlandırıldıkları Suriye’den çekilmesini emretti. Pentagon ve CİA, Başkan’ın özel temsilcisi James Jeffrey’nin suç ortaklığı ile süre talebinde bulunmuş, ardından IŞİD’in dönüşünü önlemek için bazı askerleri bırakmak zorunda kaldıklarını iddia etmişlerdi. Gerçekte, Kürt paralı askerleri bir ABD şirketiyle birlikte petrol kuyularını işletiyordu. Elde edilen kâr, bir yandan bu paralı askerler ile diğer yandan CİA’nın rüşvet fonu arasında paylaştırıldı. Kongre’nin denetimi olmaksızın dünyanın diğer bölgelerindeki gizli operasyonları finanse etmeyi böylece mümkün kıldılar.

Bugün Biden yönetimi, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını güçlendirmektedir. Rumsfeld/Cebrowski stratejisini sürdürmek için hem Rusya’ya, hem de İran Devrim Muhafızlarına baskı yapmayı hedeflemektedir: Genişletilmiş Orta Doğu’da Başkan George W. Bush ve Barack Obama tarafından başlatılan bitmeyen savaşlar, daha sonra Trump yönetimi tarafından kesintiye uğratıldı.

Yeni Savunma Bakanı General Lloyd Austin, Barack Obama’nın görev süresinin sonunda Suriye’deki de dahil olmak üzere genişletilmiş Orta Doğu’daki tüm savaşları zaten daha önce yönetmişti. Suriyeli « isyancıları » eğitmek için 500 milyon dolarlık bir program hazırlayan oydu. Anlaşılan o ki, hiçbir isyancı bulamadı ve Senato önünde kendi sözleriyle sadece « dört veya beş » askeri eğitme fırsatı buldu.