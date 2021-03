Den 4. februar 2021 forbød Ofcom (Storbritannias kommunikasjons-kontroll) China Global Television Network (CGTN) fordi de rapporterer direkte til den kinesiske regjeringen. Det er en åpen hemmelighet som nettverket aldri har nektet for.

Til gjengjeld forbød Kina BBC World News Channel den 11. februar. Kanalen påstår at den er uavhengig, til tross for at den er eid av Storbritannias regjering.

Storbritannia har fulgt i fotsporene til De Forente Stater som har sensurert kinesiske informasjons-organisasjoner én etter én, og som Kina har svart tilsvarende på.

Gradvis glir muligheten for forståelse mellom begge partene vekk.