Le 4 février 2021, l’Ofcom (autorité britannique de régulation de l’audiovisuel) a interdit la chaine de télévision chinoise CGTN (China Global Television Network) au motif qu’elle dépend directement du gouvernement chinois. Or ceci n’est pas masqué par la chaîne et n’est pas nouveau.

Par rétorsion, le 11 février, la Chine a interdit la chaîne de télévision britannique BBC qui se présente comme indépendante bien que propriété du gouvernement du Royaume-Uni.

Les Occidentaux ont pris l’initiative, à la suite des États-Unis, de censurer un à un les organes d’information de la Chine. Celle-ci répond chaque fois à l’identique. Progressivement la compréhension entre les uns et les autres devient de plus en plus difficile.